Pila je ovaj napitak umesto kafe godinu dana: Glavobolje su nestale, a organizam joj se preporodio

Recept za magični napitak

Naši stari su imali običaj da kažu da se med leči jedino ako ga svaki dan uzimate u normalnim količinama.

Jedna žena sprovela je svojevrsni eksperiment. Godinu dana je pila svako jutro vodu sa medom i limunom, evo njenog iskustva:

– Pre godinu dana teško sam obolela od gripa. Lekovi iz apoteke nisu bili posebno efikasni. Jedna žena mi je preporučila da pijem toplu vodu sa medom i limunom svako jutro. Naravno, reagovala sam skeptično na njenu preporuku, ali ipak sam je poslušala. Grip je prošao, ali ovaj napitak je počeo da mi se sviđa – priča žena i dodaje da to traje već godinu dana

Za to vreme, kako kaže, njen organizam se transformisao na potpuno neočekivani način.

– Već godinu dana nisam se nijednom prehladila. Ne muče me više bolovi u želucu. Treba reći i da nikad nisam verovala u snagu narodne medicine. Bila sam rob apoteka. Zaboli me stomak – pila sam tablete. Muči me hronični umor – pila sam vitaminske tablete, i tako dalje. Za celu godinu čak nisam nijednom kinula. Moje glavobolje su prošlost. Sada nosim med i limun gde god da krenem. Pijem taj napitak čak i u hotelima – kaže presrećna žena.

Ova žena kaže da više ne pije ni jutarnju kafu i veoma lako se razbudi. Njen „limuno-medeni koktel“ izbavio ju je od zavisnosti od kafe i od glavobolje. Ona je dodala i da sada ima mnogo više energije, odlično se naspava i ujutro je uvek nasmejana.

– Ranije, da bih se potpuno razbudila, trebalo mi je skoro sat vremena. Sada nisam nervozna i ne pridikujem svojim bližnjima. Zaboravila sam kada sam poslednji put osećala napetost u prvom delu dana. Ljudi u mojoj okolini su postali zdraviji. I ovo je najveća nagrada. Ubedila sam celu porodicu da slede moj primer. Tako, u prošloj godini, grip i druge zimske nevolje nisam dobila ni ja, ni cela moja porodica – rekla je žena.

Ona je odlučila i da sa svima podeli recept za magični napitak.

Za čašu napitka iscedite polovinu limuna i dodajte kafenu kašiku meda. Sve prelijte toplom, prokuvanom vodom. Pijte svako jutro nakon buđenja. Ukus ovog koktela može da se menja: sve zavisi od meda i limuna koji konzumirate. Ponekad je kiselkast, ponekad je presladak.

Zbog boljitka koji osetila, ova žena je pretražila medicinske sajtove da bi saznala u čemu je stvar. I shvatila je nekoliko važnih stvari.

Ovaj napitak štiti vas od infekcija urinarnog trakta. Limun i med stimulišu rad probavnog trakta, a takođe hidriraju debelo crevo. U rezultatu dobijete odličan lek protiv zatvora i cistitisa. Napitak je diuretski, a lekari kažu da je on potpuno u stanju da vas zaštiti od problema vezanih za urinarni trakt.

Poboljšava varenje. Svaki deo ovog napitka potpomaže vaš probavni trakt. Limun pomaže žuči da proizvodi više tečnosti. Tako se namirnice prerađuju bolje, a vi dobijate od njih više hranljivih materija.

Med poseduje moćna antibakterijska svojstva, samim tim odlično vas štiti od bilo kakvih infekcija. Takođe, tera želudac da proizvodi više sokova koji omogućavaju organizmu efikasnije eliminisanje toksina. Iz tog istog razloga lakše ćete kontrolisati svoju telesnu težinu.

– Nagoni vas da sijate zdravljem i lepotom. Limun pruža mnoge pogodnosti za kožu. Takođe, pomaže da se pročisti krv. Organizam, ako ga „hranite“ limunom, brže proizvodi nove krvne ćelije. Voda stimuliše proizvodnju kolagena, što je veoma korisno za vašu kožu – objasnila je ona.

– Toplo preporučujem da počnete da pijete ovaj napitak. Osim toga, vrlo je ukusno. Jednostavno, probajte – poručila je za kraj.

