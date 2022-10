Pogledajte šta vam se sve događa ako jedete grožđe, niste ni slutili koliko utiče na zdravlje

Grožđe je jedno od najzdravijih voća koje možete konzumirati. Ono obiluje vitaminima i folnom kiselinom, a samo 100 grama grožđa sadrži 25 posto preporučene dnevne količine vitamina C.

Grožđe sadrži još i gvožđe, magnezijum, kalcijum, proteine, ugljene hidrate, kalijum, vitamin B6, A i C. Jedete li ga cele sezone, ono će vam poslužiti i pri detoksikaciji, utiče i na zdravlje srca i krvnih sudova, bubrega i kože.

Takođe, crno grožđe može vam pomoći pri poboljšanju memorije, posebno kod starijih osoba. Do tok su zaključka došli naučnici koji su svoj rad objavili u britanskom nutricionističkom časopisu. Za takav efekt grožđa zaslužni su polifenoli pronađeni u semenkama. Postoje naznake da oni čak mogu smanjiti rizik od Alchajmerove bolesti.

Crno grožđe može umanjiti bol, posebno kod artritisa ili gihta i to zato što sadrži bioflavonoid, to jest, kvercetin, snažan antioksidans koji s vitaminom C stimuliše imunološki sistem za borbu protiv infekcija, karcinoma i upala. Semenke grožđa sadrže i piknogenol, antioksidans koji pomaže u borbi protiv bolova uzrokovanih artritisom, kardiovaskularnih problema, kao i protiv stresa i alergije.

Pomaže pri mršavljenju

Grožđe je dobro i za vaše srce i bubrege. Polifenoli i antioksidansi smanjuju rizik od kardiovaskularnih bolesti, snižavaju holesterol, krvni pritisak, upale. Dok, antocijanin i resveratrol, koji se takođe ubrajaju u snažne antioksidanse, imaju ključnu ulogu u borbi protiv slobodnih radikala koji mogu uzrokovati infekcije i bolesti. Oni čiste telo od toksičnih elemenata poput mokraćne kiseline. Zato je grožđe vrlo dobar za detoksikaciju bubrega jer pomaže da se pročisti urinarni trakt od nezdravih kiselina.

Grožđe reguliše šećer u krvi. Osobe koje pate od povišenog šećera u krvi, tvrde mnogi, ne bi trebalo da jedu grožđe jer ono sadrži oko 20 grama jednostavnih ugljenih hidrata u količini koja stane u šoljicu. Međutim, grožđe ima nizak glikemijski indeks (53), a to znači da se nivo glukoze u krvi postepeno povećava što omogućava dobru regulaciju njegove koncentracije. Štaviše, neke naučen studije tvrde i da grožđe sadrži jedinjenja koji smanjuju nivo šećera u krvi.

Na kraju, grožđe vam može pomoći pri mršavljenju jer smanjuje apetit i nutritivno je vrlo dobar. Istraživanje sprovedeno na Univerzitetu u Džordžiji pokazalo je da resveratol, koji se nalazi u grožđu, pozitivno utiče na gubitak kilograma, tako što drastično smanjuje mogućnost ćelija da skladište masti i značajno podstiče razgradnju ćelija masti.

