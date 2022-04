Povrće koje brzinom svetlosti ubija kilograme, prepuno je i vitamina

Veoma je efikasno!

Rigorozne dijete i režimi ishrane mogu viti iscrpljujući, rizični po zdravlje, ali i dati samo kratkoročne rezultate kada je reč o mršavljenju. Nutricionisti savetuju izbalansiranu i raznovrsnu ishranu sa puno svežeg voća i povrća, a jedno povrće je zvezda mnogih dijeta.

To je paprika! Povrće koje sadrži visok sadržaj vode u sebi, ali i vlakana koji su neophodni za normalnu probavu i ubrzanje metabolizma. Paprika je bogata vitaminima A i C, vlaknima, kalijumom i gvožđem. Imaju veoma malo kalorija, tako da pomažu vašem telu da dobije što više hranljivih materija bez taloženja kilograma.

Velika prednost paprike je vitamin C. Jedna šolja crvene paprike sadrži 190 miligrama vitamina C, što je više nego dvostruko više od preporučene dnevne doze za odrasle. Prema nedavnim studijama, odrasli sagorevaju 25% više masti kada jedu hranu bogatu vitaminom C i istovremeno vežbaju.

Kada je reč o kalorijskoj vrednosti, boja paprike ne igra veliku ulofu, sve su slične, ali razlikuju se po dejstvu na zdravlje. Pigmenti koji paprici daju boju imaju različite zdravstvene prednosti. Na primer, narandža je dobar izvor antioksidansa luteina (za koji se smatra da smanjuje upale), crvena je odličan izvor beta-karotena (dobar za zdravlje očiju).

Papriku možete uključiti u jelvnik lako, pa čak i u svaki obrok. Možete je puniti, peći, dinstati, ali je najbolje kada je jedete svežu. Sjajan trik za mršavljenje jeste da za užinu pojedete svežu papriku koja vas neće gojiti, a može vas zasititi. Papriku možete jesti za doručak, na primer, možete je iseći na traje i umakati u humus ili paradajz sos. salate sa paprikom su takođe odliačne i po zdravlje, i po figuru.

