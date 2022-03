Pravimo fatalne greške: Ove namirnice treba da držimo u frižideru a to ne radimo

Znati šta treba hladiti, a šta ne hladiti je osnova da tvoja kuhinja bolje funkcioniše.

Citrusi

Činiju svežih limunova i limete prilično je primamljivo držati van na radnoj površini – oni daju trenutni osvežavajući izgled tvom prostoru za kuvanje.

Ali ako želiš da ih zadržiš mnogo duže, odluči se za hladnije mesto. Konkretno, u hermetički zatvorenoj posudi ili zapečaćenoj plastičnoj kesi u fioci. Razlika? Limun koji traje ceo mesec umesto samo sedmicu.

Tortilje

Ako svoj integralni i beli hljeb držiš na pultu, tvoja prva pomisao bi mogla biti da dodaš i tortilje u taj deo kuhinje.

Ali one su zapravo sklonije stvaranju buđi, pa ih umesto toga drži u frižideru. To znači da će ostati sveže i do dva puta duže i spremne za ukusan mediteranski obrok sa povrćem kad god poželiš, piše ultra.ba.

Puter od kikirikija

Ako je prirodni puter od kikirikija česta stavka na tvojoj listi za kupovinu, onda je ovaj savet za tebe.

Način čuvanja zavisiće od toga koliko brzo prolaziš kroz teglu. Ako tvoje domaćinstvo pojede prirodni puter od kikirikija u roku od nekoliko sedmica od otvaranja, ostava ili bilo koje hladno, tamno mesto će biti dovoljno. Ali duže od toga najbolje je da ga staviš u frižider; izdvojeno ulje može postati užeglo ako se predugo ostavi na sobnoj temperaturi.

Kečap

Jedan poznati brend kečapa tvrdi da je njihov proizvod stabilan na polici zbog svoje prirodne kiselosti, ali bi ga nakon otvaranja trebalo čuvati u frižideru zbog nestabilnosti uslova skladištenja. I druge marke kečapa podržavaju savet.

Zato učini sebi uslugu i stavi kečap u frižider.

Avokado

Čuvanje avokada u frižideru sprečiće ga da sazri, što može biti vrlo korisno. Ostavi ga na pultu dok ne sazri, a ako ga ne pojedeš odmah, stavi ga u frižider da ne prezri.

Suvo voće

Sa mnogo manjim sadržajem vode od običnog voća, suvo voće može izdržati nekoliko meseci u špajzu. Međutim, ako planiraš da čuvaš suvo voće duže od nekoliko meseci, stavi ga u frižider kako bi ostalo sveže još duže.

