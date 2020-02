Prestala da konzumira so, desilo joj se ovih 8 neverovatnih zdravstvenih promena!

U nastavku saznajte koje promene u organizmu će se desiti ako izbacite so iz ishrane

So je neizostavni sastojak mnogih jela, daje bolji ukus hrani, ali preterano konzumiranje može da dovedete do zdravstvenih problema, upozoravaju stručnjaci sa Harvarda.

Stoga treba da budemo svesni unosa soli u naš organizam- i smanjimo na zdraviju količinu.

Koje vrste telesnih promena može očekivati kad smanjite unos natrijuma?

Krvni pritisak se smanjuje

„Ukoliko previše jedete brzu hranu i grickalice poput kokica, to se može loše odraziti na vaše zdravlje. To je zato što postoji neraskidiva veza između toga koliko soli pojedemo i visokog krvnog pritiska“, tvrdi dr. Nikola Đorđević.

„Natrijum je usko povezan s hipertenzijom. Kad uzimate previše soli, vaše telo to pokušava da reguliše tako što zadržava više vode u telu. Kao posledica toga, stvara se značajan pritisak na krvne sudove što odmah povećava pritisak. A to nije dobro.

Srećom, ako prestanete da konzumirate so, krvni pritisak se smanjuje, tvrde u klinici Majo.

Bubrezi bolje rade

So može da ošteti druge organe u telu. Bubrezi takođe reaguju na velike količine natrijuma“, rekao je dr. Đorđević.

„Jednaka je veza između zastoja rada bubrega i unosa soli. Osim toga, hipertenzija oštećuje brojne organe, a bubrezi su prvi koji počinju da propadaju.“ S obzirom na to da su potrebni zdravi bubrezi kako biste živeli normalan i zdrav život, time ne želite da se bavite.

Ako prestanete da jedete so, poštedećete bubrega i omogućiće bolji rad.

Manji je rizik od bubrežnog kamenca

Previše soli povećava rizik od nastanka bubrežnih kamenaca“, kaže on.

„Smanjenjem unosa soli smanjujemo mogućnost razvoja bubrežnih kamenaca i bolesti bubrega“, nastavio je Kouri.

Manje ćete se osećati naduto

Često se osećate naduto – bilo tokom određenih delova menstrualnog ciklusa, bilo nakon obroka? So možda ima neke veze s tim, kaže dr. Đorđević.

„Budući da je natrijum jedan od razloga zadržavanja vode, smanjenjem unosa soli zapravo ćete otpustiti više vode iz tela. Osećaćete se manje naduto i natečeno.“To je jednostavan način smanjenja tih neugodnih pojava. Osećaćete više energije. Nadutost je nelagodan, a i ne možeš se udobno uklopiti u svoju omiljenu odeću.

Takođe, so može smanjiti nivo energije te učiniti da se osećate iscrpljeno, tvrdi dijetetičarka Diana Đarđio-Cleland. “

Srećom, deo te energije možete vratiti ako prestanete jesti so. Neki ljudi se mogu osećati energičnijim zbog smanjenog unosa soli, odnosno zbog smanjenog zadržavanja vode „, nastavila je Đarđio-Cleland.

Menja se čulo ukusa

Nije lako odreći se slane hrane. Osim toga, ako želite preuzeti kontrolu nad unosom natrijuma, to znači da morate biti puno izbirljiviji kada večerate, što nije zabavno. To takođe znači da će čitanje oznaka na hrani postaje redovno , a ko ima vremena za to?

Diani Gariglio-Cleland tvrdi da će svaki osećaj nedostatka biti privremen.

„Iako će u početku biti teško smanjiti unos soli, vaša čula ukusa u stvari će se prilagoditi donjem pragu. Mnogi ljudi koji su smanjili količinu natrijuma tvrde da ne mogu podneti slanu hranu koju su jeli, a nakon što su se prilagodili zdravijoj količini natrijuma. Nepca će se prilagoditi, samo treba biti strpljiv!

Smanjuje se žeđ

„Voda je neophodna za zdravlje.. A ako živite u jako toploj klimi, puno vežbate ili se osećate bolesno, ostati hidriran je naročito važno. Ali, ako ste jako žedni, možda bi trebalo da prestanete da konzumirate so, rekao je dr. Enthoni Kouri.

Kako kaže, kad svakodnevno jedemo veliku količinu soli, osećamo se žednije.

„To je zato što nam treba voda da uravnotežimo nivo natrijuma u našem telu.

Ređe glavobolje

Uzrok glavobolje može biti i so, kaže Caleb Backe, lični trener i dodaje:

„Natrijum ima jednak učinak na krvne sudove, što može izazvati glavobolju“.

Istraživanje pokazuje da je smanjenje soli rezultiralo s manje glavobolja ispitanika koji su održavali unos natrijuma.

Smanjuje se rizik od raka želuca

Prema World Cancer Research Fundu, rak želuca peti je najčešći rak na svetu i treći najveći ubica među vrstama raka.

Preporuka je ograničiti unos soli na pet grama ili manje svaki dan, savetuje Svetska zdravstvena organizacija, jer jedenje hrane s puno soli poput presoljenog mesa i povrća može da izazove rak želuca.

Što se tiče druge slane hrane, kažu da su podaci neuverljivi i da je potrebno još istraživanja kako bi se videlo mogu li i oni uzrokovati rak želuca.