Ovi napici PREPORODIĆE vaš organizam posle prazničnog prejedanja

Svi doktori će vam savetovati da unosite što više tečnosti, oko dva litra dnevno. Ukoliko se bavite sportom i nešto više od toga.

Pojedini napici, međutim, ne samo da hidriraju, već blagotvorno utiču na organizam i prava su pomoć u detoksikaciji. A uz redukciju ishrane, pospešuju i gubitak kilograma.

Da bi se sprečilo dodatno taloženje masnih naslaga, naročito u ove zimske i praznične dane, stari recept naših baka je kašičica jabukovog sirćeta razmućena u malo vode u čaši, ujutro, pre obroka.

„Jača“ limunada – jedan limun na čašu vode još je bolji način da zdravo započnete dan. Limunada (naravno, bez šećera) dobrodošla je u bilo koje doba dana, a naročito u ovo vreme, kada vladaju virusi.

Dobra varijanta je i topla limunada, posebno pred spavanje. Oni koji imaju zdrave organe za varenje (tj. nemaju problem sa želucem, kamenjem u žučnoj kesi) mogu u mlaku limunadu da dodaju začine – malo čilija, cimeta i đumbira. To je odličan „mešavina“ za detoksikaciju organizma.

Preporučljiv je i hladan čaj sa limunom i ruzmarinom, koji je takođe dobar saveznik u skidanju kilograma. Pravi se tako što se u litar i po provrele vode doda jedan iseckan limun i 50 grama ruzmarina. Kuva se nekoliko minuta, a obavezno se procedi tek kad se ohladi. Drži se u frižideru i svako jutro se pije po 1 dl pre obroka.

Blagotvorno dejstvo po vaš organizam imaće i kašičica cimeta razmućena u šoljici tople vode.

Ukoliko želite da zaustavite sopstvenu „proždrljivost“ ovih dana, mnogi kao rešenje koriste čašu tople vode pred obrok. Ipak, bolje rešenje je da pojedete jednu jabuku pre jela i sigurno ćete manje pojesti.

Među starim receptima iz bakinih kuhinja, a koji se tiču čišćenja organizma, svakako je i kašičica projnog brašna razmućena u mlakoj vodi. Pije se ujutro, na prazan stomak.

Svi će vam preporučiti zeleni čaj kako biste ubrzali detoksikaciju i mršavljenje. Ipak, s njim treba biti oprezan. Trudnice, osobe sa hipertenzijom, sa različitim vrstama anemije, ljudi sa poremećajem srčanog ritma ne bi smeli da piju zeleni čaj. On, naime, ima isti učinak kao kafa, pa doktori upozoravaju da može da dovede do povećanja adrenalina. Preporučena dnevna doza je do 5 dl dnevno, dakle dve i po šolje. Uz to, ne treba ga piti konstantno, u kontinuitetu mesec, dva, jer može da izazove neželjena dejstva.

Međutim, gotovo jednako snažno dejstvo kao zeleni, ima čaj od koprive. Dve kašičice sušenog lista od koprive prelijte sa 2,5 dl vrele vode i nakon pet minuta procedite – i eto vam zdravog napitka.

Ukoliko ste se opustili previše ovih slavskih i prazničnih dana, i želite odmah na dijetu kako biste se ratosiljali dodatnih, neprijatnih kilograma, da biste lakše „pregurali“ dane bez slatkiša, popijte ujutro jednu šolju kakaoa, bez šećera, preporučuje N1.

Osim što zasiti, hidrira i čini kožu mekšom, smanjuje taloženje lošeg holesterola na zidovima krvnih sudova, čuva kardiovaskularni sistem. A i miris stvara utisak da jedete čokoladu. A nekada i to znači.

Najdragocenija i telu najpotrebnija tečnost je, ipak, voda, i zato – ne zaboravite da je pijete u preporučenim količinama, oko dva litra dnevno.

(N1)