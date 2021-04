Recept za zdrav doručak prepun vitamina i minerala!

Zdrav doručak podrazumeva ishranu zdravim i svežim namirnicama. U zdravu hranu najviše se svrstavaju voće, povrće, ovsene pahuljice, piletina, pirinač i slično.

Ovaj doručak pun je vitamina i minerala

Pirinač sa piletinom

Sastojci:

1 šolja integralnog pirinča

povrće po želji (šargarepa, grašak i sl.)

piletina

Priprema:

Skuvajte jednu šolju pirinča i povrće kao što smo rekli po želji, to može biti iseckana šargarepa i grašak i to prohladite. U pirinač dodajte jedno parče grilovane piletine koju ćete iseckati na sitne komadiće i onda sve to pomešajte sa skuvanim povrćem. Preko ovoga možete opciono još i sipati senf i kiselo mleko a takođe možete ukrasiti i poslužiti uz neko dodatno povrće.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.