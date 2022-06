Samo jedno jaje za doručak može dovesti do ove neočekivane promene

Istraživanje u koje je bilo uključeno oko 5000 ispitanika sugeriše da poznati propagandni slogan iz nekih prošlih vremena „Jedno jaje snagu daje” nije bila samo zgodna rima, već da samo jedno jaje dnevno zaista može doneti pregršt značajnih dobrobiti za zdravlje. Učesnici istraživanja koji su jeli jedno celo jaje dnevno imali su više nivoe zdravih proteina i dobrog holesterola u krvi i niže nivoe lošeg holesterola. Ta kombinacija smanjuje rizik za razvoj srčanih i bolesti krvnih sudova tako što sprečava da dođe do začepljenja arterija, a to, pak, smanjuje rizik za nastanak srčanog i moždanog udara.

Kardiovaskularne bolesti su inače vodeći uzrok smrti u svetu

Jaja su pre otprilike deset godina nekako „izašla iz mode” i to nakon što je jedno istraživanje povezalo konzumaciju jaja s povećanim nivoom lošeg holesterola. Ipak, novo istraživanje je otkrilo da osobe koje jedu jaja imaju u krvi više proteina koji se naziva APOA1, a to je glavni građevni materijal za dobar holesterol. Naime, naučnici sa Univerziteta u Pekingu su 4778 ispitanika starosti od 30 do 79 godina podelili upitnike u kojima je trebalo da daju detaljne informacije o tome kakvu su hranu konzumirali u proteklih 12 meseci. Upitnik je uključivao i pitanja poput toga koliko često su konzumirali namirnice iz 10 grupa, poput jaja, pirinča, pšenice, mesa, živine, riba, svežeg povrća, voća kao i mleka i mlečnih proizvoda. Postavljeno je i pitanje jedu li jaja nikad/retko, jednom do tri puta nedeljno, četiri do šest puta nedeljno ili svakodnevno. Pokazalo se da ljudi jaja jedu u proseku 2,6 dana nedeljno.

Ispitanici su podvrgnuti i krvnom testu pa su naučnici otkrili da su osobe koje su jele između četiri i sedam jaja nedeljno imale visok nivo proteina APOA1. APOA1 je građevni materijal za lipoprotein visoke gustine (HDL) ili takozvani dobar holesterol koji odvodi masne materije u jetru gde se one razgrađuju. HDL je odgovoran za sprečavanje taloženja masnih naslaga u krvnim sudovima.

Naučnici su takođe otkrili 14 proteina povezanih sa srčanim bolestima, od kojih neki pomažu u zaštiti od bolesti dok neki doprinose razvoju bolesti. Ispitanici koji su jeli jaja imali su niže nivoe korisnih proteina i više nivoe štetnih u poređenju s osobama koje su češće jele jaja.

Voditeljka studije, prof. Canqing Yu, stručnjak za epidemiologiju i javno zdravlje, rekla je da ovo otkriće donosi moguće objašnjenje zašto je umerena konzumacija jaja dobra za zdravlje.

– Konzumacija jaja je povezana s nekoliko metaboličkih markera, što može delom objasniti zaštitni efekat umerene konzumacije jaja na bolesti srca i krvnih sudova – objasnila je prof. Yu.

Njeni saradnici u istraživanju su dodali da njihova studija podupire prehrambene smernice kineske vlade, prema kojima se preporučuje konzumacija 40-50 g celog jaja, što otprilike odgovara jednom jajetu srednje veličine, dnevno. Ipak, smatraju da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se potvrdili rezultati ove studije objavljene u časopisu eLife.

Jaja su poslednjih godina došla na loš glas zbog visokog udela holesterola u žumancima. Naime, jedno veliko jaje sadrži oko 186 mg holesterola, što je otprilike pola dnevno preporučene količine za odrasle osobe. Ali, otada je niz istraživanja pokazao da holesterol u jajima nema značajan učinak na nivo holesterola u krvi.

