Savet nutricioniste: Ako pijete kafu, izbegavajte Teslin omiljeni doručak!

Mnogi ljudi doručkuju jaja, jer su hranljiva i zdrava. To je omiljeni doručak Nikole Tesla, koji je bio poznat po jednostavnom jelovniku i strogoj disciplini u ishrani, kako bi imao dobro zdravlje. Uz jaja je često pio toplo mleko.

Dijetolog Prija Bensal iz bolnice “Apolo” u Delhiju, rekla je za “Miror” da jaja nikako ne treba da se jedu uz kafu ili čaj.

“Jaja i kafa imaju sopstvene individualne prednosti i može se uživati ​​u njima kao delu uravnoteženog doručka. Jaja su izvor proteina, zdravih masti, vitamina i minerala. Kafa je poznata po visokom sadržaju kofeina koji deluje stimulativno”, rekla je.

Doktorka je upozorila da, kada se jaja i kafa ili čaj konzumiraju zajedno, to može ometati apsorpciju važnih hranljivih sastojaka. Kafa sprečava apsorpciju kalcijuma i gvožđa iz jaja. Savetuje da se ne pije čaj i kafa najmanje sat vremena nakon što pojedete jaja.

Kombinacija jaja i kafe može dovesti i do problema sa varenjem. To je zato što i jaja i kafa mogu podstaknuti proizvodnju kiseline u želucu, što može dovesti do gorušice i bola. Osim toga, i jaja i kafa imaju diuretička svojstva, što znači da vas mogu podstaći na više mokrenja, što bi moglo dovesti do dehidracije.

Doktorka je, takođe, rekla da kafa može ometati apsorpciju određenih lekova, uključujući antibiotike ili antacide, što smanjuje njihovo delovanje.

