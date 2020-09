Šljive su pravo supervoće: Zašto treba da ih da jedete svakog dana

Šljiva je pravo supervoće – prepuna je vitamina, minerala i drugih korisnih nutrijenata.

Jača imunitet

Ova mala tamnoplava voćka jača kosti, smanjuje rizik od oboljevanja od raka debelog creva, a ako svakog dana pojedete po 12 šljiva, tokom dva meseca nivo vašeg lošeg holesterola biće snižen. Antioksidansi kojima obiluju šljive uništavaju slobodne radikale koji mogu dovesti do oksidacije holesterola, a što znatno povećava rizik od moždanog udara ili visokog holesterola.

Sveža šljiva sadrži dosta vitamina C, bakar, vitamine B2, B3, B6, K, kao i magnezijum, gvožđe, kalcijum i čak 240 miligrama kalijuma na 100 grama tog voća. Kalijum u šljivama ima dobar uticaj na krvni pritisak, kao i na zdravlje srca. Ovaj element pobrinuće se da ne dođe do koagulacije trombocita koja dovodi do ateroskleroze i drugih bolesti srca.

Vitamin C ima snažno antioksidativno djelovanje, čuva zdravlje celoga tela i jača imunitet.

Šljiva obiluje i vlaknima, a uz to je niskokalorična. Zato je ta voćka dobar izbor u slučaju otežanog pražnjenja. Dihidroksifenil izatin jedan je od sastojaka šljive zbog kojeg, između ostalog, ovo voće ima laksativni učinak.

Nega kože

U ovom slatkom voću nalazi se i beta-karoten te vitamin E, koji održavaju elasticitet kože, ubrzavaju zarastanje rana, ali imaju i snažno protivupalno svojstvo, zbog čega garantuju lep izgled našeg najvećeg organa.

Stotinu grama šljive sadrži tek 45 kalorija. Upravo zato konzumacija toga voća preporučuje se osobama koje pokušavaju da smršaju ili održe zdravu telesnu težinu.

Šljive je najbolje da jedete sirove, ali se mogu iskoristiti i za pripremu pekmeza, kompota i raznih drugih slatkih i slanih jela.

Od doručka do večere

Šljive se mogu koristiti u pripremanju raznih jela, od doručka do večere. Tako ih za doručak možete ubaciti u smutije, uz dodatak vode ili prirodnog soka od jabuke i malo cimeta. Možete ih kratko i dinstati pa poslužiti uz ovsenu kašu ili griz.

I za ručak možete jesti šljive. Napravite slatko-ljuti sos koji je ukusan prilog u azijskim jelima ili ih narežite na kriškice i dodajte u omiljenu salatu. Ali, najčešće se koriste u pripremi deserta. Možete napraviti pitu sa šljivama ili razne vrste kolača.

Dobre su i sušene

Istraživanja su pokazala i da će se, ako konzumirate oko 100 grama suvih šljiva dnevno u periodu od tri meseca znatno povećati markeri u krvi koji pokazuju povećanje gustoće kostiju.

