Smanjuje rizik od infarkta: najzdravija vrsta kafe

“Naša studija daje snažne i uverljive dokaze o povezanosti načina pripremanja kafe, srčanog udara i dugovečnosti. Nefiltrirana kafa sadrži supstance koje povećavaju holesterol u krvi. Korištenjem filtera te supstance se uklanjaju i tako se smanjuje rizik od srčanog udara i prevremene smrti”, objasnio je autor studije profesor Dag S.Tel sa Univerziteta u Geteborgu u Švedskoj.

Korišćenje filtera je apsolutno najzdraviji način pripreme kafe pokazalo je novo istraživanje koje je objavilo Europsko kardiološko društvo. Stručnjaci su se tokom istraživanja fokusirali na povezanost kafe i zdravlja kardiovaskularnog sistema i na to koliko kafa utiče na rizik od srčanog udara.

Profesor Tel je pre 30 godina otkrio nešto što je uznemirilo sve ljubitelje kafe. On je zaključio da je konzumiranje ovog mirisnog napitka povezano sa višim nivoom holesterola, tačnije sa višim nivoom LDL holesterola, koji se smatra lošim.

Filter uklanja štetne supstance koje podižu nivo lipida

Daljim istraživanjima, zajedno sa svojim timom, profesor Tel otkrio je da filter može da ukloniti štetne supstance koje podižu nivo lipida. Šoljica nefiltrirane kafe u proseku sadrži 30 puta više štetnih supstanci od filtrirane kafe. Zbog toga je profesor zaključio da konzumiranje nefiltrirane kafe povećava rizik od srčanog udara.

“Pitali smo se da li će ovaj uticaj na holesterol rezultirati većim brojem srčanih udara i smrti od srčanih bolesti. Ali, bilo je krajnje neetički sprovoditi eksperiment na osnovu pitanja da li ljudi piju kafu ili ne. Zbog toga smo napravili veliku populacijsku studiju i posle skoro dvadeset godina izveštavamo o rezultatima do kojih smo došli”, rekao je profesor Dag S.Tel.

Istraživanjem je obuhvaćeno više od 500.000 ljudi

Između 1985. i 2003. godine, grupa od 508.747 muškaraca i žena iz Norveške, starosti od 20 do 79 godina praćena je nakon što su ispunili upitnik o navikama ispijanja kafe. U obzir su uzeti i drugi faktori koji su mogli da utičui na zdravstvene rezultate učesnika, poput pušenja, vežbanja, telesne težine i krvnog pritiska.

Učesnike su u proseku pratil 20 godina, a tokom tog perioda preminulo je ukupno 46.341 osoba. Kod 12.621 uzrok smrti bio je povezan sa kardiovaskularnim problemima, a otprilike polovina je bila prouzrokovana srčanim udarom.

Ljudi koji su pili filtriranu kafu bili su u manjem riziku od smrti iz bilo kog drugog razloga, ali i od srčanog udara i od bolesti povezanih sa kardiovaskularnim sistemom.

“Bolje je piti filtriranu kafu nego ne piti kafu uopšte”

“Takođe, rezultati istraživanja pokazali su da je bolje piti filtriranu kafu nego ne pitii kafu uopšte – ta navika smanjuje šansu od smrti za 15 odsto”, zaključili su istraživači.

Osim toga, filtrirana kafa bila je povezana sa 12 odsto manjim rizikom od smrti kod muškaraca i sa 20 odsto kod žena koji su rekli da piju od jedne do četiri kafe dnevno.

“Otkrili smo da ljudi koji piju filtriranu kafu uopšteno gledano osećaju bolje od onih koji kafu ne konzumiraju. To se nije moglo povezati ni sa godinama starosti, ni sa polom, ni sa stilom života. To je jedan od razloga zašto mislimo da je to opažanje istinito” rekao je profesor Tel.

On je naglasio da su ovi rezultati nastali posmatranjem i nisu konačno definisani.

Profesor savetuje ljudima koji imaju visok kolesterol i žele nešto da preduzmu po tom pitanju, da se drže podalje od nefiltrirane i espreso kafe.

Studija je objavljena u “European Journal of Preventive Cardiology”.

(New York Post, N1)

