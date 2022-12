Sok od krompira ima lekovita dejstva, evo i koja

Sok od krompira deluje protiv upale, pa se preporučuje osobama koje imaju artritis ili druge upale praćene bolovima. Sok pospešuje cirkulaciju u svim delovima tela.

Krompir raste na svim meridijanima i deo je ishrane većine ljudi na planeti. Ipak, da li ste znali koliko je zdrav sveži sok od ove namirnice?

Pravi se jednostavno, tako što se krompir oguli, izrenda i iz sitnih komada iscedi sok. Uvek koristite zrele plodove, koji na sebi nemaju crne fleke, nikako zelene delove, jer oni obično sadrže toksine.

Sok deluje protiv upale, pa se preporučuje osobama koje imaju artritis ili druge upale praćene bolovima. Sok pospešuje cirkulaciju u svim delovima tela, alkaloidi iz krompira sprečavaju nastajanje kardiovaskularnih bolesti, čak i kancera. Dobar je protiv ekcema i čisti kožu. Može da pomogne i u slučaju da ste odlučili da smršate. Ujutru, pre doručka, a uveče 2-3 časa pre odlaska na spavanje, pijte 100 ml soka od krompira. On nije naročito ukusan, u stvari dodir jezika sa njim može da bude neprijatno iskustvo, pa bi bilo dobro da mu dodate malo meda ili drugi sok, na primer od šargarepe.

Dr Pol Hajder, svetski poznati autor čije se knjige o zdravlju i antistres programima prodaju širom sveta, otkriva još prednosti ovog napitka. Trebalo bi da ga koriste oni koji imaju giht, jer može da napravi čudo kao lek. Osim toga smanjuje i holesterol, deluje i kao sredstvo za detoksikaciju, u Japanu i nekim drugim delovima sveta sa velikim uspehom koristi se za tretiranje osoba obolelih od hepatitisa.

Neke studije su pokazale da krompirov sok daje odlične rezultate u lečenju dijabetesa, snižavanja previsokog krvnog pritiska, bolesti bubrega i pankreasa. Crveni i ljubičasti krompir sadrži velike količine antocijana, koji sprečava rast ćelija raka, a žuti i narandžasti zeaksantin koji je važan za vid.

On je i odlična hrana za osobe koje imaju bolove u želucu, gorušicu, smetnje u varenju. Pun je vitamina A, C, grupe B, sadrži fosfor, kalcijum, gvožđe, kalijum, vlakna i proteine. Vitamin C štiti od raka i srčanih bolesti i uz vitamin B jača imunitet, kalijum održava ravnotežu tečnosti i elektrolita u organizmu i važan je za normalan rad srca…

Ukratko, ne postoji nijedan razlog zbog kojeg ovom soku ne biste dali šansu.

