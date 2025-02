Šokiraćete se kad vidite šta samo 1 kašika jabukovog sirćeta na prazan želudac radi vašem organizmu

U poslednje vreme na sve strane čujemo za “Glucose Goddess”, Instagram profil koji vodi popularna francuska biohemičarka, Džesi Inchauspé. Ona je stvorila svojevrstan kult praćenja fokusiran na promene nivoa glukoze u krvi.

Džesi svakodnevno objavljuje kako izgledaju glukozni skokovi u krvi nakon različitih jela, odnosno koje male promene možete napraviti kako biste smanjili to skakanje. Na prvu možda zvuči bizarno, ali česti skokovi glukoze mogu kratkoročno dovesti do osećaja umora, promena u težini i povećane želje za slatkim. Dugoročno, pak, mogu dovesti i do ozbiljnih bolesti poput moždanog udara, bolesti jetre i srčanog sistema, hronične inflamacije tela i probavnog sistema, pa i dijabetesa tipa 2.

Ipak, Džesi tvrdi da je to nije ništa što kašika jabukovog sirćeta pre svakog obroka ne može rešiti. Ali da li je to stvarno tako?

Istraživanja Džesi Inchauspé pokazala su da glukozni skokovi mogu biti do 30% manji, samo ako pre obroka popijete kašiku sirćeta. Zapravo, možete popiti bilo kakvo sirće, ali jabukovo sirće, posebno organsko i s probioticima iz same jabuke, je najbogatiji nutrijentima. Uz to, ta jedna kašika sirćeta smanjiće i osećaj umora i potrebu za grickanjem ili slatkim, prenosi Journal.hr.

Iako možete popiti i čašu sirćeta razređenog u malo vode, Džesi nudi koktel koji preporučuje da se popije 10 minuta pre obroka.

• 1 kašika sirćeta (bilo kojeg osim balsamika jer on ima najviše šećera) u veliku čašu vode

• Dodajte umesto obične vode mineralnu, ubacite led, malo limunovog soka ili koricu citrusa i sveže začinsko bilje koje će malo kamuflirati ukus

Benefiti jabukovog sirćeta za žene

• Može pomoći kod grčeva i menstrualnih bolova, kao i kod menstrualne nadutosti

• Može pomoći u regulisanju nivoa šećera u krvi

• Može pomoći u sprečavanju upale, svraba i ljuskanja vlasišta

• Može pomoći u balansiranju pH kože i ubiti bakterije koje proizvode neprijatan miris

• Može pomoći u balansiranju masnog vlasišta i kože, što rezultira s manje akni

• Ima antioksidativno delovanje zahvaljujući polifenolima i vitaminima koje sadrži

Može li se uz jabukovo sirće i smršati?

Jabukovo sirće je često spominjano u vezi s mršavljenjem i zdravom ishranom. Postoje tvrdnje da konzumacija jabukovog sirćeta može pomoći pri gubitku kilograma, ali važno je napomenuti da naučni dokazi nisu potpuno nedvosmisleni.

Neke studije sugerišu da konzumacija jabukovog sirćeta pre obroka može smanjiti osećaj gladi i dovesti do manjeg unosa kalorija tokom dana. Isto tako, da može ubrzati metabolizam što bi rezultiralo većim sagorevanjem kalorija, a spominje se i kao dobra opcija za one koji žele da smanje količinu masnoće na abdomen kako određena jedinjenja u ovom sirćetu mogu smanjiti skladištenje masti.

Ipak, ove tvrdnje zvuče predobro da bi bile istinite i zapravo su nedovoljno ispitane.

Postoje li kakve nuspojave kod konzumiranja jabukovog sirćeta?

Prva i najbitnija opasnost od konzumiranja bilo kojeg sirćeta, posebice samostalno, jeste uništavanje zubne gleđi. Zbog toga se preporučuje piti ga razblaženog u vodi do maksimalno 2-3 puta dnevno. Glucose Goddess preporučuje i slamčicu!

Takođe, samostalna konzumacija sirćeta u većim količinama može oštetiti i probavni sistem i dovesti do smetnji, a nekim osobama koje ga konzumiraju na prazan želudac može i da pozli.

Može li se jabukovo sirće konzumirati kao suplement?

Već konzumiranjem jabukovog sirćeta jela možete reći da ga suplementirate uz ishranu. Ali ako ste pomislili na gumene bombone ili tablete s jabukovim sirćetom – moraćemo da vas razočaramo. Najbolji način konzumacije jabukovog sirćeta je tečnom obliku i to u organskoj verziji koja sadrži miks probiotika iz fermentisanih jabuka. Pritom je i za kvalitet sirćeta presudno da bude u staklenoj ambalaži…

Alternativa za one koji baš ne podnose ukus sirćeta jest konzumiranje kapsula s jabukovim sirćetom, koje mogu biti obogaćene i drugim super nutrijentima za zdrav metabolizam.

Zaključak o jabukovom sirćetu

Rekli bismo da ovo nije još jedan prolazni trik, već zaista novi vid životnog stila za sve koji muku muče s upalnim stanjima u telu. Na primer, bilo da imaju problema s policističnim jajnicima ili sindromom iritabilnog creva.

Ipak, imajte na umu da nije čudotvorac i da pozitivne promene nećete videti samo dodavanjem sirćeta u vašu dnevnu rutinu. Generalno se preporučuje piti više vode, baviti se fizičkim aktivnostima i zdravo i raznoliko jesti, ako želite da vidite i dodatne benefite za svoje zdravlje uz pomoć jabukovog sirćeta.

