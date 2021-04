Šta da radite kad uočite bele tačke na žumancetu jajeta?

Mnogi misle da su ove tačkice samo znak da je koka „imala gosta“, odnosno da je oplodio petao, ali to nije istina. Bele tačke ne predstavljaju „pile“ koje je trebalo vremenom da nikne iz jajeta, nešto sasvim drugo je u pitanju. Reč je o helazi, a koja ima veze sa svežinom jaja.

Sigurno vam se dešavalo da kada razlupate jaje na mestu gde se žumance graniči sa belancetom vidite dve bele tačke. Šta to znači? Da li je ovakvo jaje zdravo i može da se jede ili ga treba baciti?

Mnogi misle da su ove tačkice samo znak da je koka „imala gosta“, odnosno da je oplodio petao, ali to nije istina. Bele tačke ne predstavljaju „pile“ koje je trebalo vremenom da nikne iz jajeta, nešto sasvim drugo je u pitanju. Reč je o helazi, a koja ima veze sa svežinom jaja.

Ove bele tačke se nalaze između belanceta i žumanceta, a zapravo im je glavna svrha da ga „centriraju“, odnosno drže na sredini. Neki ih nazivaju i „pupčanim vrpacama“ i „sidrom“, a istina je da su to belančevine koje su povezane sa belancimam i žumancima. Helazu na delu ćete videti kada pokušate da razdvojite belo od žutog dela, na je tu da vam oteža posao.

Da li je taj deo jestiv?

Da, ove tačke su sastavni deo jestivog dela jajeta, pa su samim tim i one jestive. Štaviše, one ukazuju i na to da se radi o svežem jajetu. Zapravo, helaza nestaje kako jaje stari pa ako nakon što polomite jaje ne nađete tu belu, ljigavu smesu, zapravo to može da bude znak da jaje već dugo stoji u prodavnici ili frižideru.

