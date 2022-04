Šta mislite ima li med rok trajanja?

Med važi za jednu od najzdravijih namirnica, ali ljudi često pogrešno misle da nema rok trajanja.

Namirnice koje zaista imaju neograničen rok trajanja su jako retke – so, šećer, pirinač… Ali, med ne spada u njih, mada ne predstavlja rizik po zdravlje i ako ga pojedete posle isteka roka trajanja.

Stručnjaci kažu da je neko opšte pravilo da je rok trajanja meda dve godine od trenutka proizvodnje. I nakon toga se ova namirnica može konzumirati ukoliko je čuvana u odgovarajućim uslovima, ali u medu dolazi do nekih promena (kiselost, vlažnost…). Promene će se primetiti i u izgledu jer posle izvesnog vremena počinje da se kristalizuje, ali to ne umanjuje dobra dejstva meda na organizam.

Rok trajanja meda

Jedan od razloga zašto med nema ograničen rok trajanja u onom smislu u kom ima, recimo, meso, je to što ima veoma nizak sadržaj vode. Bez vode, bakterije ne mogu da se razmnožavaju, tako da se med može bezbedno koristiti sve dok ga držite zatvorenog na mestu na kojem nema vlage.

Visoka koncentracija šećera

Med se većinski sastoji od šećera, što sprečava razvoj mikroorganizama.

Kisela pH

PH vrednost meda je kisela i kreće se između dva i 4,5. Većina štetnih bakterija razvija se u neutralnom okruženju, tako da im kisela pH meda ne prija za razmnožavanje.

Enzimi

Pčele u procesu pravljenja meda proizvode različite enzime, a među njima i onih sa moćnim antimikrobnim dejstvima, koje sprečavaju razvoj mikroorganizama.

Iz svih ovih razloga, med nema rok trajanja u onom uobičajenom smislu, te ako se čuva u odgovarajućim uslovima, može veoma dugo da traje.

