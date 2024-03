Šta se dešava u vašem organizmu ako pojedete više od 7 mandarina dnevno?

Mandarine su voće koje je puno vitamina C – one obezbeđuju čak 80% dnevnog unosa ovog vitamina. Vitamin C može da uspori razvoj bolesti debelog creva, a utiče i na astmu, osteoartritis ili reumatoidni artritis.

Pored toga, mandarine su bogate i vitaminima B grupe, kalcijumom, magnezijumom, cinkom i kalijumom. One takođe stimulišu funkcije mozga i doprinose boljem pamćenju, a prepoznatljive su i po svom prijatnom mirisu i osvežavajućem ukusu.

Kao što u svemu treba biti umeren, takav je slučaj i sa mandarinama.

Ko konzumira više od sedam mandarina, tada može uticati na povećani nivo šećera u krvi, a previsoki nivo fruktoze može da dovede do dobijanja viška kilograma.

Dakle, uživajte u mandarinama, ali sa merom.

