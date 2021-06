Šta se događa u vašem telu kad jedete PRŽENU HRANU

Dobro razmislite koliko često ćete jesti prženo

Pržena hrana je svima omiljena, ali ona može biti poprilično štetna i u njoj ne bi trebalo često da uživamo. Ukoliko se ona često konzumira može izazvati velike zdrvstvene komplikacije. Nakon uživanja u ovoj hrani možete naići na sledeće:

Gojaznost

Logično je da masnoća i ugljeni hidrati utiču na gojaznost i prekomernu kilažu, posebno ukoliko ih konzumirate često. Ipak, ukoliko ovu hranu jedete ponekad, to vas neće dovesti u ovu situaciju, bez brige.

Masnoća može uzrokovati holesterol, može začepiti vaše arterije i prouzrokovati kardiovaskularne bolesti.

Nadutost

Poznato je da masna hrana izazva nadutost, jer se slabo vari i probavlja. Što znači da može izazvati zatvor, a ujedno i osećaj nadutosti, koji, složićete se, nikome ne prija.

Tromost i umor

Posle jednog kaloričnog, masnog i prženog obroka se niko ne oseća punim energije. Sve to zbog masnoće koja utiče na naše raspoloženje. Dakle, kada jedete puno pržene hrane, to znači da uzrokujete proizvodnju loših bakterija koje utiču na vaše raspoloženje i umor.

Veći rizik od smrti

Verujemo da je ovo svima poznato, ali da ovaj princip mnogi ne primenjuju i odbacuju. Ovo je u suštini jedna velika istina, a studija iz 2019. je to potvrdila i otkrila da žene od porcije prženog, bar jednom dnevno, imaju 13% veći rizik od umiranja u odnosu na one koje to ne konzumiraju.

