Šta se sve našem telu dešava kada se PREJEDEMO?

Velika količina unetih kalorija za vreme praznika i slabija fizička aktivnost u zimskom periodu, neminovno ostavljaju posledice na naše zdravlje.

Dijetetičarka Suzi Barel otkrila je šta hrana, vino i kolači čine našem telu i prilično će razočarati sve koji su nameravali da se opustiti narednih dana.

Plitko disanje, povišen šećer u krvi, višak kilograma, čak i problemi u radu srca, samo su neke od posledica zbog kojih se možete osećati loše za vreme praznika.

Plitko disanje odmah posle jela

Po završetku obroka ponekad se dešava da osoba ne diše normalno, da je to disanje plitko. Suzi pojašnjava da je to rezultat prepunog želuca koji vršii pritisak na dijafragmu i smanjuje kapacitet pluća.

„Zato je sedenje nakon obilnog jela najgora stvar koju možete da uradite vašem telu. Mnogo je bolja opcija da ustanete i malo prošetate“, rekla je dijetetičarka Barel i dodala da 15 minuta lagane šetnje posle jela može da pospeši varenje hrane

Umor i osećaj sličan mamurluku 30 minuta nakon obroka

Mnogi ljudi osećaće umor ili nešto poput mamurluka nakon obroka, jednom rečju osećaćete se omamljeno.

„To se često događa zbog prebrzog konzumiranja hrane, pogotovo masnije od one koju inače jedete“, pojasnila je Barel i dodala da zbog toga može doći do povećanog nivoa šećera u krvi, a to izaziva umor.

„Jedite sporije i pokušajte količinu hrane koju želite da pojedete rasporedite na dva dana“, savetuje Barel.

Nadutost i neprijatan osećaj u predelu abdomena dva sata nakon jela

Sat do dva nakon obilnog obroka možete da osetite bol u predelu abdomena, kao i nadutost. Do toga dolazi kad hrana krene u probavni trakt.

„Ovi simptomi mogu rezultirati gojaznošću, pa nije čudno da nakon obilnog obroka dobijete kilogram do dva. Iako je to samo privremeno, nekim ljudima može biti teško da se oslobode tih par kilograma viška. Takođe, prejedanje vodi do povećanog unosa soli, što može da prouzrokuje zadržavanje vode“, pojašnjava Barel.

Šta možete da uradite?

Da biste smanjili osetljivost na insulin, odradite 20 do 30 minuta vežbe ujutru, jedna je od preporuka dijetetičarke.

Drugo rešenje je da prošetate odmah nakon jela kako biste olakšali proces varenja hrane i ono što je veoma bitno, pravite pauze između jela kako biste mozgu dali mogućnost da vam signalizira da ste siti i da je vreme da prestanete da jedete.

(Daily Mail, N1)