Štite imunitet, čuvaju srce: Evo zašto treba mandarine jesti svaki dan

Mandarina potiče iz jugoistočne Azije na našim prostorima u šira upotreba počela je od 19. veka. Ovo voće bogato vitaminom C, štiti naš imunitet u sezoni prehlada, a pomaže i u održavanju vitke linije.

Pored toga mandarine imaju karakterističan sladak ukus i mogu poslužiti kao odlična zamena za nezdrave slatkiše što će organizmu dati brojne benefite.

Ubrzavaju varenje

Pri konzumaciji mandarina ne treba zaboraviti ni na bele niti koje obavijaju plod sa unutrašnje strane kore. Ako jedete mnogo ugljenih hidrata i masti, taj deo citrusnog voća prepun dijetalnih vlakana pomoći će da se usporen proces varenja zbog teške hrane ubrza, piše portal Hayat.

Čuvaju zdravlje srca

Mandarina je dobar izvor kalijuma, koji snižava krvni pritisak. ritam otkucaja srca dovodi u ravnotežu i čuva zdravlje kardiovaskularnog sistema.

Podmlađuje kožu

Bogata antioksidantima koji sprečavaju oslobađanje slobodnih radikala i oštećenje kože, mandarina je odlično sredstvo za negu lica. Razgradnjom beta-karotena sintetiše se vitamin A, kome možemo da zahvalimo na baršunastoj koži.

Vitamin C stimuliše proizvodnju kolagena, pa doprinosi smanjenju bora.

Smanjuju nivo holesterola

Antioksidanti koji su prisutni u mandarinama pomažu u smanjenju lošeg holesterola i podstiču dobar holesterol. Takođe, mandarine sadrže i vlakna koje pomažu u čišćenju arterija od lošeg holesterola, i održavaju normalan krvni pritisak.

Jačaju imunitet

Budući da su mandarine pune vitamina C, one mogu dati i do 80% potrebnog dnevnog unosa ovog vitamina. Vitamin C u mandarinama je presudan u prevenciji prehlade i od vitalnog je značaja za pravilno funkcionisanje zdravog imunološkog sistema.

Dobre su za oči

Zdravlje očiju održavamo unoseći hranu sa karotenoidima kao i drugim antioksidansima. Mandarine sadrže i vitamin C i karotenoid vitamin A koji pomaže u sprečavanju makularne degeneracije, kao i u drenaži staklastog tela oka gde bi pritisak mogao prouzrokovati glaukom.

