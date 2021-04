Stop: Ako pravite ove 4 greške, čaj postaje NEZDRAV!

Znamo da je čaj sam po sebi zdrav, ali ako pravite ove greške postaje nezdrav.

1. Dodajete mleko

Iako dodavanje malo mleka u čaj ne mora nužno da bude loša navika, dobro je biti svestan dodatnih kalorija koje tako konzumirate.

2. Predugo držite čaj u vodi

U čajevima se takođe nalazi određena doza kofeina. Prosečna količina kofeina koju unesete ispijanjem čaja kreće se od 20 do 40 miligrama (u porešenju sa šoljicom kafe koja sadrži oko 100 miligrama). Međutim, ako niste oprezni s time koliko dugo držite čaj u tečnosti pre nego što ga popijete, količina kofeina se može povećati. Naime, što duže ga držite, on će postati tamniji, imat će gorak ukus i povećaće se količina kofeina koju sadrži, piše Eat This, Not That, a prenosi B92.net.

3. Dodajete previše šećera

Bilo da se radi o kašičici šećera ili dodatku vašeg omiljenog meda, šećer je šećer. Dodavanje malo šećera u čaj kratkoročno vam neće naštetiti. Međutim, ako dodate previše slatkih dodataka, čaj može vrlo brzo postati nezdrav. Najbolji način za uživanje u čaju je pijenje običnog čaja bez ikakvih dodataka.

4. Preterujete s veštačkim zaslađivačima

Što je s veštačkim zaslađivačima? Ako i dalje žudite za nečim slatkim u čaju, ali ne želite da dodajete suvišne kalorije, čini se da je dobra opcija upotreba alternativnih zaslađivača koji ne sadrže kalorije. Ali, da li je to sigurno? Iako su se veštački zaslađivači pažljivo proučavali tokom godina, istraživači još uvek nisu uspeli da utvrde vezu između veštačkih zaslađivača i bilo koje vrste zdravstvenih rizika. Zato FDA preporučuje da i dalje ograničite količinu takvih zaslađivača.

