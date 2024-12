Svako jutro na prazan stomak popijte čašu slane vode: Sprečava nadutost, poboljšava san i čisti kožu

Za one koji pate od nesanice slana voda mogla bi postati rešenje za neprijatne probleme

Čak i ako vam ovo ne deluje kao nešto što biste popili na prazan stomak, možda vas ovaj tekst ipak ubedi.

Ovo su najveći benefiti:

1. Pravilna hidratacija

Poznato je da je moguće popiti i previše vode, a u tom slučaju u organizmu dolazi do nedostatka natrijuma, što vodi do hiponatremije. So istovremeno pomaže telu da apsorbuje vodu i održava balans natrijuma u organizmu.

2. Detoksikacija

Slana voda sadrži minerale koji pomažu u prirodnoj detoksifikaciji tela i izbacivanju štetnih toksina, a takođe ima i antibakterijska svojstva te tera bakterije iz organizma.

3. Probava

So aktivira žlezde u ustima koje potom ispuštaju protein koji pomaže u pravilnoj razgradnji hrane i tako znatno olakšavaju probavni proces. Uz taj napitak nadutost će postati samo uspomena.

4. San

Za one koji pate od nesanice slana voda mogla bi postati rešenje za neprijatne probleme. Prirodni minerali u soli smiruju telo i živčani sistem te smanjuju razinu kortizola u telu, takozvanog hormona stresa koji nam često ne da spavati.

5. Koža

Svi želimo imati zdravu i lepu kožu, a u tome nam takođe pomažu minerali koje nalazimo u soli. Oni redukuju akne, osip, ekcem te održavaju kožu glatkom i čistom. Većina ljudi iz prve ruke može potvrditi da morska voda sjajno deluje na kožu, a čaša slane vode može iznutra pomoći u regenerisanju kože.

(najzena.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com