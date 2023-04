Svi ga povezujemo sa zdravljem, ali sok od pomorandže krije svoju mračnu tajnu

Poznato je da sok od pomorandže ima mnogo šećera – 21 gram u jednoj maloj šoljici, međutim, da li je štetniji od gaziranih pića?

1. Mračna tajna u vašoj čaši sunca

Kada voće oslobodimo kože, pulpe, „mesa“ i drugih delova bogatih vlaknima, ono se svodi na slatku esenciju. To znači da sok od pomorandže ima otprilike istu količinu šećera kao i gazirana pića – oko 5 do 8 kašičica po šoljici. Šećeri u čistom, prirodnom soku i šećeri u zaslađenim napicima poseduju mnogo kalorija, tvrdi Navid Satar, profesor metaboličke medicine sa Univerziteta u Glazgovu. U svom najnovijem radu objavljenom u žurnalu „Endokrinologija“, Satar ističe da je konzumiranje celog voća povezano sa smanjenim, ili neutralnim, rizikom za dobijanje dijabetesa, dok pijenje voćnog soka povećava taj rizik.

2. Surova istina

Vitamin C u soku od pomorandže je dobar za imuni sistem i u pitanju je antioksidans koji štiti ćelije od slobodnih radikala. Međutim, neke od njegovih prednosti su preuveličane. Ne postoji studija koja je uspela da zaključi da vitamin C može da izleči prehladu. Pritom, informacije koje se nalaze na soku kupljenom u prodavnici se odnose na količinu vitamina C koja je bila prisutna prilikom pakovanja proizvoda, objašnjava Alisa Hamilton sa Instituta sa poljoprivredu. Svaki sok gubi nutrijente tokom vremena, a moderna tehnologija skladištenja drastično je produžila trajanje masovno proizvođenih sokova. Sok sada može da ostane u posebnim rezervoarima i do godinu dana, nakon čega se sipa u kartonsku ambalažu i šalje u prodavnicu, odakle ide u frižider – sve vreme gubeći vitamine.

3. Zaključak

S obzirom na povezanost sa dijabetesom i bolestima srca, zbog krajnjeg nedostatka nutrijenata, gazirani sokovi su svakako gori od soka od pomorandže. Pojedine osobe preteruju sa unosom soka od pomorandže zbog čega, usled velikih količina šećera u njemu, dobijaju kilograme, izazivaju probleme sa jetrom i povećavaju rizik od dobijanja dijabetesa, tako da je, kao i sa svime ostalim, umerenost ključna, piše Hafington post.

