Svi koriste ovaj začin zbog zdravlja, a nisu ni svesni šta radi jetri!

Kurkumu koristimo za pripremu raznih kuvanih jela, međutim, ne treba preterivati s njenom upotrebom. Istraživanja su pokazala da ona može da izazove probleme s jetrom, te da treba da budete pažljivi kada je u pitanju količina koju ćete koristiti.

Pored kuvanja, kurkuma se tradicionalno koristi kao sredstvo za borbu protiv upala, a veruje se da ima antioksidativna svojstva, otuda i popularnost latea sa zlatnim mlekom i dodataka ishrani na bazi kurkume. Ali osim žutih mrlja na rukama od ovog začina, nije se mnogo pričalo o bilo kakvim drugim negativnim efektima uzimanja kurkume – sve do nedavno.

O studiji

U naučnom istraživanju objavljenom 22. oktobra u Američkom žurnalu medicine istraživači su analizirali korelaciju između unosa kurkume i rizika od oštećenja jetre.

Prema studiji, istraživači su pronašli ukupno 16 slučajeva oštećenja jetre povezanih sa kurkumom među osobama koje su učestvovale u studiji od 2011. do 2022. godine. Stepen ovih oštećenja se navodno kretao od umerenijih do težih, što je dovelo do pet hospitalizacija i čak jedne smrti usled akutnog oštećenja jetre. Dalja hemijska analiza je potvrdila da su tri od ovih pacijenata takođe konzumirala kurkumu u kombinaciji sa crnim biberom, sastojkom koji mnogi stručnjaci savetuju da se kombinuje sa kurkumu jer pomaže telu da je efikasnije vari.

Šta druge studije tvrde?

Iako se nalazi ove studije mogu činiti ne previše ubedljivim, povezanost konzumiranja kurkume i većeg rizika od oštećenja jetre ne treba zanemariti. Ovo, naime, nije prva studija koja je pronašla ovakvu vezu. Postojala su dva odvojena slučaja odraslih ljudi koji su imali oštećenje jetre izazvano lečenjem kurkumom, opisana 2021. godine u žurnalu International Medical Case Reports Journal. Iste godine je primećeno još nekoliko slučaja oštećenja jetre usled konzumiranja kurkume u Toskani.

Ove studije i izveštaji ne bi trebalo nužno da izazovu bilo kakvu trenutnu zabrinutost ili uzbunu, jer je oštećenje jetre koje je direktna posledica konzumiranja kurkume i dalje veoma retka pojava. Međutim, ako vi ili neko koga poznajete često koristite kurkumu u svojoj ishrani ili je unosite u vidu suplemenata, bilo bi pametno da konsultujete lekara ili dijetetičara pre nego što dodate još jednu kašiku ovog začina vašoj kafi ili kariju.

