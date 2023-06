Svi Srbi ove vitamine piju zajedno, a ne bi smeli, samo određeni vitamini se mogu kombinovati

Vrlo je važno da znate koje vitamine ne smete piti istovremeno, jer ako to učinite utičete na njihovu apsorpciju u telu.

“Veoma je važno da pročitate uputstvo za upotrebu za svaki suplement koji pijete. Pa tako neki suplementi treba da se uzimaju uz hranu, neki se mogu uzimati svakodnevno, više puta dnevno ili na nedeljnom nivou. Ako niste sigurni za dozu, obratite se lekaru”, savetuje Džena Lit, dijetetičar u bolnici „Lenok Hil“ u Njujorku, a prenosi portal Singelcare.com

Kombinacije vitamina koje morate da zaboravite

Magnezijum i kalcijum

Iako ova dva minerala rade zajedno, oni moraju biti u ravnoteži da bi bili efikasni. Dok magnezijum pomaže u apsorpciji kalcijuma, previše kalcijuma zapravo može imati suprotan efekat, sprečavajući apsorpciju magnezijuma. Istraživanja pokazuju da je odnos kalcijuma i magnezijuma iznad 2:1 povezan sa povećanim rizikom od metaboličkih, inflamatornih i kardiovaskularnih poremećaja. Da biste bili sigurni da dobijate tačan odnos, konsultujte se sa svojim lekarom ili stomatologom oko uputstva o kombinovanju mineralnih suplemenata kalcijuma i magnezijuma.

Gvožđe i zeleni čaj

Nije dobra ideja da uzimate suplemente gvožđa (ili jedete hranu bogatu gvožđem) istovremeno sa zelenim čajem. To je zato što se glavna komponenta zelenog čaja, epigalokatehin galat (EGCG), vezuje za gvožđe i smanjuje njegovu apsorpciju.

Vitamin C i B12

Nije preporučljivo uzimati vitamin C i vitamin B12 u isto vreme, dodaje Lit. To je zato što visoke doze vitamina C mogu smanjiti količinu vitamina B12 koju telo apsorbuje i metaboliše, kaže dr Lit. Obavezno uzimajte vitamin C najmanje dva sata nakon vitamina B12. Na ovaj način možete izbeći nedostatak B12.

Vitamini rastvorljivi u mastima i vodi

“Neke kombinacije treba izbegavati, čak i ako one same po sebi nisu problematične. Na primer, iako je bezbedno uzimati vitamin D sa vitaminom B12, to nije preporučljivo. To je zato što se vitamin D rastvara u mastima koji se bolje apsorbuje hranom, dok je B12 vitamin rastvorljiv u vodi koji treba uzimati na prazan stomak. Isto važi i za vitamin C i vitamin D – treba ih uzimati u različito vreme“, kaže Virdžil Sančez, sertifikovani lekar porodične medicine iz Majamija.

Slično, vitamini rastvorljivi u vodi, koji se ne skladište u telu, kao što su vitamin C, vitamini B, uključujući tiamin (B1), riboflavin (B2), niacin (B3), pantotensku kiselinu (B5), piridoksin (B6), biotin (B7), folat/folna kiselina (B9) i kobalamin (B12) – zahtevaju da telo apsorbuje i koristi vodu, kaže dr Ormond. Najbolje ih je uzimati bez hrane sa čašom vode.

Koje vitamine treba uzimati zajedno?

Magnezijum i vitamin D3

Delovanje ova dva vitamina se poboljšava kada se uzimaju zajedno, kaže dr Lit. Istraživanje iz 2018. objavljeno u The American Journal of Clinical Nutrition pokazuje da je bez dovoljno magnezijuma narušena sinteza vitamina D i metabolizam u telu. Drugim rečima, magnezijum je potreban da bi se vitamin D pretvorio u oblik koji telo može da koristi.

Bakar i cink

Kada je u pitanju kombinovanje bakra sa cinkom, sve je u ravnoteži. Ako uzimate cink, savetuje se da uzmete i dodatak bakra od 2 mg da biste podržali ravnotežu ova dva minerala u telu.

Omega-3 i vitamin E

Uzimanje ova dva suplementa zajedno može poboljšati zdravlje srca. Omega-3 masne kiseline su esencijalne masti koje mogu zaštititi od medicinskih stanja kao što su visok krvni pritisak, bolesti srca i moždani udar. Vitamin E je važan nutrijent sa antioksidativnim svojstvima koji jača imuni sistem.

Gvožđe i vitamin C

Gvožđe je najčešći nedostatak hranljivih materija u Sjedinjenim Državama. Mineral je od vitalnog značaja za optimalno funkcionisanje ljudskog tijela – on je glavna komponenta hemoglobina, proteina u crvenim krvnim zrncima koji transportuje krv zasićenu kiseonikom iz pluća u druge delove tela. Nedovoljna količina gvožđa ili anemija, ometa ovaj proces, što dovodi do umora.

Neki lekari predlažu kombinaciju gvožđa sa vitaminom C kako bi se povećala njegova apsorpcija. Nasumično kliničko ispitivanje iz 2020. godine na 440 osoba sa anemijom nije pokazalo razliku u apsorpciji gvožđa među grupom koja je uzimala gvožđe sa vitaminom C i grupom koja je uzimala samo gvožđe. Uz to, nema štete u kombinovanju ova dva suplementa, tako da ne može škoditi ako pokušate, prenosi singelcare.com

