Svi su je otpisali: uzela je ovaj začin i – ČUDO se desilo! (foto)

Lekari su sumnjali, ali nikada nisu uspeli da pokažu da ovaj začin leči rak.

And if you are looking for further details about the #curcumin pills I am taking for my cancer here is the article https://t.co/LNFL9HKubb pic.twitter.com/ccQgGm1gwA

Dieneke Ferguson (67) godinama se bezuspešno borila protiv raka krvi, ali je napokon uspela da zaustavi opaku bolest uz pomoć kurkumina, jednog od glavnih sastojka azijskog začina kurkume.

Doktori tvrde da je ovo prvi put da je pacijent uspeo da se oporavi od opasne bolesti koristeći običan začin nakon što konvencionalni medicinski tretmani nisu dali rezultate.

Here is the clip of @BBCLondonNews about my #curcumin and #cancer also mentioning Margaret's Corner @Corner_Margaret. Great to be able to spread the information as widely as possible. Thanks Sarah and Gordon. https://t.co/dqjvh0xOqY pic.twitter.com/CAZY7WcQje

