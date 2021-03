Treba li jesti jabuke svaki dan?

U zemljama engleskog govornog područja čak postoji izreka o ovom rezultatu, koja kaže: „An apple a day keeps the doctor away“ što doslovno znači „jabuka dnevno će vas spasiti odlaska lekaru“. Otkrivamo da li je to zaista tako ili je to još jedan uobičajeni mit o pravilnoj ishrani.

Jabuke imaju brojne prednosti koje mogu doprineti dugotrajnoj snazi. One su bogate važnim hranljivim sastojcima, uključujući vlakna, vitamine, minerale i antioksidante. Tačnije, vitamin C deluje kao antioksidans, neutrališući štetna jedinjenja poznata kao slobodni radikali i štiteći od bolesti. Jabuke su takođe odličan izvor antioksidanata poput kvercetina, kofeinske kiseline i epikatehina. Neke studije takođe pokazuju da konzumacija jabuka može smanjiti rizik od nekoliko hroničnih bolesti, uključujući bolesti srca, i čak može pomoći u prevenciji raka.

Uz sve ovo, pokazalo se da jabuke pomažu da se osećate sito, smanjite unos kalorija i povećate gubitak kilograma zbog sadržaja vlakana. Studije na ljudima, životinjama i u laboratorijama pokazale su da unos više voća može biti povezan sa povećanom mineralnom gustinom kostiju i smanjenim rizikom od osteoporoze. Pored toga, neka istraživanja sugerišu da konzumacija jabuka može pomoći u smanjenju oksidativnog stresa, sprečavanju opadanja mentalnih performansi i usporavanju znakova starenja. Povećani unos jabuka može biti povezan sa manjim rizikom od astme i dijabetesa.

Mogući nedostaci

Svakodnevno konzumiranje jabuka nije štetno po vaše zdravlje. Međutim, ako ih jedete previše, može se pojaviti nekoliko neželjenih efekata. Konkretno, to može izazvati simptome kao što su nadimanje i bolovi u stomaku. Kao i ostalo voće, i jabuka ima puno ugljenih hidrata u svakoj porciji. Iako ovo nije problem za većinu ljudi, oni koji su na dijeti sa niskim sadržajem ugljenih hidrata ili se vode keto dijetom će možda morati da smanje unos.

