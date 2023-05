Ujutro na prazan stomak najbolje je popiti zlatno mleko: Mnogi ne znaju šta je, a čini čuda za zdravlje

Mnogi ne znaju šta je zlatno mleko i zašto ga je zdravo piti.Lako se pravi, ima brojna lekovita svojstva, a zlatni recept otkrio je narodni travar Momčilo Antonijević. On je u „Jutru“ na Prvoj objasnio koje sve tegobe može da ublaži, ali i koja grupa ljudi bi trebalo da ga izbegava.

„U pitanju je tradicionalni recept koji dolazi iz indijske narodne medicine koja se i danas praktikuje, a postoji nekoliko hiljada godina. On je interesantan zbog toga što pokazuje pravu mudrost drevnih travara i narodnih lekara. Kurkuma, iako je izuzetno lekovita i dragocena biljka, ne može kompletno da se resorbuje u našem digestivnom traktu ako je samo unesemo kroz hranu. Potrebno je naći određeni način da deluje na naše organe za varenje“, rekao je Antonijević i objasnio kada je kurkuma najefikasnija:

„Deluje fantastično i na probleme sa jetrom. Da bi kurkuma pokazala svoje snažno protivupalno dejstvo, potrebno je aktivirati je. Najbolje se aktivira pomoću crnog bibera, jer on pomaže da se lekoviti sastojci kurkume iskoriste. Pomaže ljudima koji pate od ciroze, a posebno se preporučuje ljudima koji pate od upale zglobova, onima koje muči psorijaza i druge vrste kožnih oboljenja, ali generalno kažu da je idealna za podmazivanje zglobova, za sve one kojima škripe kosti, koji osećaju bolove“, objasnio je narodni travar.

Zlatno mleko je napitak koji je najbolje konzumirati ujutru.

„Zlatno mleko može da se napravi u kućnim uslovima. Potrebno vam je 40 grama kurkume u prahu, jedna kafena kašičica sveže mlevenog crnog bibera, 150 ml vode. To kuvate 8 do 10 minuta dok ne dobijete gustu masu koja podseća na pastu. Stavite je u posudu, pustite je da se ohladi i čuvajte u frižideru. Svako jutro zagrejete jednu šolju mleka i dodate jednu supenu kašiku te paste, a bilo bi dobro da dodate jednu kafenu kašicu bademovog ulja. To je napitak žute boje i vrlo je zdrav, a najbolje je da se pije ujutru na prazan stomak. Zgodno je što možete da zamrznete pastu, ne gubi lekovita svojstva“, objasnio je Momčilo.

Kurkumu bi trebalo da izbegava jedna grupa ljudi, kaže narodni travar.

„Postoje osobe koje treba da izbegavaju kurkumu zato što ona stimuliše lučenje žuči. Kontraidikovana je ljudima koji imaju presavijenu žučnu kiselinu, koja može da pukne. Kurkumu, đumbir i luk treba pažljivo da upotrebljavaju ljudi koji piju lekove za razređivanje krvi jer biljke deluju na isti način kao ti lekovi. Može da se desi da se pretera u razređivanju krvi. Kurkuma i đumbir su posebno dobri za čišćenje krvnih sudova. Đumbir je veoma moćna biljka koja deluje snažno antivirusno. Bori se protiv gljivica i bakterija, ima čitav niz pozitivnih efekata“, rekao je Momčilo Antonijević.

