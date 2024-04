Uklanja parazite iz creva i pospešuje plodnost: Moćna mešavina preporodiće vaš organizam

Lekovita prirodna kombinacija pomaže kod mnogih problema sa kojima se suočava vaš organizam.

Ova kombinacija se najviše koristi na primorju, a radi se zapravo o smokvama i maslinovom ulju. Ljudi u ovim krajevima su već odavno uvideli koliko je ova smesa lekovita i da mogu sa njom ukloniti bakterije iz creva, sprečiti njihovo razmnožavanje, a dobre su i za plodnost.

U najzdravije vrste voća svakako da se ubrajaju i smokve. One se uzgajaju blizini mora, gde preovladava tropska klima. Obogaćene su sa raznim lekovitim materijama, a najviše ima vitamina A, C, i E, dok se izdvaja gvožđe. U svežim smokvama nalazi se manja količina kalorija, nego što je to slučaj sa suvim smokvama, tako da morate znati u koju svrhu kakvu smokvu i da koristite.

Recept za pripremu

U očišćenu staklenu teglu stavite oko 30 komada suvih smokvi, a preko sipajte maslinovo ulje kako bi sve smokve bili potopljene u njega. Onda teglu morate da dobro zatvorite, pa ostavite 40 dana.

Nakon toga, uzimate svaki dan po tri smokve i to po jednu pre svakog jela. Ovo ne samo da je jako ukusno, nego će vam biti i od ogromne pomoći. Sveže su smokve cenjene zbog obilja antioksidansa kao što su karoteni, tanini, lutein i klorogenska kiselina.

Povrh toga, sveže smokve sadrže visoke količine antioksidanskih vitamina kao što su vitamin A, E i K. Antioksidansi nas štite od slobodnih radikala čije razorno delovanje može dovesti do prevremenog starenja, demencije i kardiovaskularnih bolesti. Ujedno, istraživanja ukazuju da klorogenska kiselina uravnotežuje nivoa šećera u krvi.

Takođe, ova mešavine maslinovog ulja i smokve odlična je za čišćenje creva i izbacivanje toksina iz organizma.

