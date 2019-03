Ups! Ovo voće celog života jedemo POGREŠNO (video)

Volite ananas? Ne možete poreći da fenomenalno izgleda, a i preukusan je. Znate li koja su njegova lekovita svojstva? Bogat je vitaminima i mineralima i izuzetno je zdrav.

Znate li da ga očistite? Čišćenje ananasa nije baš jednostavan proces, pa se odlučujemo za ananas u konzervi, zar ne?

Srećom po nas, Robert Dilon ima rešenje. On je otkrio jedinstven način uživanja u ananasu. Naime, treba ga posmatrati kao bobičasto voće i u skladu s tim jesti.

Pogledajte snimak:

Im sorry but what the actual fuck 😨 pic.twitter.com/DYaDoGMe7i

— lewis mccluskey (@lewismccluskey) March 4, 2019