Uvek daje lep osećaj, ali ne samo to: Šta se dešava u vašem telu ako svaki dan jedete supu

Supa je neizostavan deo našeg tradicionalnog menija. A, sada su se njome pozabavili i svetski naučnici.

Istraživač sa Medicinskog centra Univerziteta u Nebraski otkrio je da klasična pileća supa ima brojne prednosti za vaše zdravlje.

Supa uvek može pružiti lep osećaj kada vam je to najpotrebnije. Ali oni koji redovno konzumiraju ovo jelo mogu se zapitati da li je supa zdrava ili ima neke potencijalne neželjene efekte.

Promene do kojih dolazi kod svakodnevnog konzumiranja supe su sledeće:

Vaše zdravlje creva bi moglo da se poboljša

Pravljenje supe pune povrća može poboljšati zdravlje creva, piše Eat This, Not, That.

„Supa puna povrća je odlična za vaša creva iz više razloga“, smatra Megi Mihalčik.

Ona dalje oblašnjava da se unosom supe dodaje više vlakana u ishranu, što je odlično za varenje i sitost, a mnoga povrća koje se obično nalazi u njima kao što su praziluk i luk sadrže prebiotička vlakna koja hrane dobre bakterije u crevima“.

Možete da dobijete dodatnu količinu proteina

„Supa može biti značajan izvor proteina, posebno ako je supa od kostiju“, kaže Elizabet Vord, koautor Plana ishrane za menopauzu. Ona smatra da dodavanjem mesa kao što je piletina povećava sadržaj proteina.

Određene supe mogu imati lekovita svojstva

Da li ste se ikada zapitali da li vam pileća supa sa rezancima može pomoći da se osećate bolje kada ste bolesni ili je to ništa više od obroka? Neka istraživanja potvrđuju da ova supa ima i antiinflamatorno dejstvo.

Dakle, sledeći put kada budete bolesni, ne oklevajte i pojedite toplu pileću supu sa rezancima.

Poješćete porciju povrća bogatog antioksidansima

Istraživanja pokazuju da je supa od povrća najzdravija supa koju možete jesti.

Supe od povrća pune su minerala, vitamina i bioaktivnih biljnih jedinjenja. Ove supe takođe podstiču hidrataciju i sitost.

Brže ćete se osećati sito

Supa vam može pomoći da se osećate sitije. U stvari, istraživači su otkrili da supa može izazvati više sitosti nego bilo koji drugi obrok, prenosi n1info.hr.

To bi moglo značiti da ćete, ako uživate u finoj supi za večeru, ukupno potrošiti manje kalorija i da ćete se i dalje osećati sito.

