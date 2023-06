Volite paradajz? Nakon što čujete kako sve pomažu vašem zdravlju, volećete ga još više

Sa svežim paradajzom nećete pogrešiti- možete uživajte u njemu kao bazi za umak za testeninu, upotrebite ih za pripremu čaše svežeg soka ujutro ili upotrebite sok za užinu nadahnutu Bloody Mary koktelom. Ne samo da su ukusne, osvežavajuće i punog ukusa, već je i spisak dobrobiti paradajza beskrajan.

Ipak, paradajz nije za svakoga, piše Eatthis. On su jedan od najčešćih alergija na hranu, a takođe može uzrokovati neprijatne probavne simptome kod nekih ljudi s gastrointestinalnim problemima. Međutim, paradajz je takođe antioksidans i pun je bitnih vitamina i hranjivih materija. Imajući to na umu, evo nekoliko iznenađujućih stvari koje se mogu dogoditi vašem telu kada jedete svež paradajz.

1. Dobićete antioksidanse

Paradajz sadrži obilje biljnih jedinjenja, koji su prirodni antioksidansi koji se nalaze u voću i povrću. Važno je unositi dovoljno antioksidansa u svoju ishranu kad god možete jer oni mogu pomoći u borbi protiv slobodnih radikala u vašem telu, tačnije molekula koje mogu ubrzati proces starenja i doprineti stvarima poput raka i bolesti srca.

Antioksidans kojeg najviše ima u paradajzu zove se likopen, koji je odgovoran za jarkocrvenu boju ovog voća. Međutim, trebali bi da budete sigurni i da jedete kožu paradajza kako biste dobili puno ovog antioksidansa jer je tamo najveća koncentracija. Takođe, prema American Journal of Clinical Nutrition, jedenje masti uz paradajza pomoći će vašem telu da bolje apsorbuje likopen.

2. Unećete više kalijuma

Ovo svestrano voće može pomoći vašem srcu na više načina. Ne samo da sadrži antioksidanse koji mogu pomoći u prevenciji bolesti srca, već je paradajz i dobar izvor kalijuma, za koji se zna da pomaže u snižavanju krvnog pritiska. A prema American Journal of College of Cardiology, konzumacija kalijuma takođe je povezana s manjim rizikom od moždanog udara, kardiovaskularnih bolesti i koronarne bolesti srca. Američko udruženje za srce kaže da možete uživati u blagodatima paradajza za zdravlje srca u bilo kojem obliku, od celog paradajza do umaka i sokova na bazi paradajza.

3. Možete smanjiti rizik od oštećenja kože suncem

Prema Eleni Paravantes, RD, osnivaču bloga Olive Tomato i autorki knjige The Mediterranean Diet Cookbook for Beginners, paradajz je pun karotenoida, posebne vrste antioksidansa koji štiti vašu kožu od oštećenja uzrokovanih suncem. Zapravo, jedna studija iz 2017. u Scientific Reports otkrila je da redovna konzumacija paradajza može sprečiti opekotine od sunca, čime se smanjuje rizik od tumora kože izazvanih UVB zračenjem.

4. Vaše raspoloženje bi se moglo popraviti

Paradajz ne poboljšava samo ukus vašeg obroka – one vam mogu dugoročno poboljšati i raspoloženje. Studija iz 2013. u The Journal of Affective Disorders otkrila je da su stariji učesnici iznad 70 godina koji su jeli paradajz dva do šest puta nedeljno imali 46% manju verovatnoću da će prijaviti blage ili teške simptome depresije u poređenju s onima koji su jeli paradajz manje od jednom nedeljno.

“Istraživači nisu sigurni koje hranjive materije uzrokuju taj efekat, ali veruju da bi to mogli da budu antioksidansi – uključujući likopen”, kaže Paravantes.

5. Vaše telo može efikasnije apsorbovati gvožđe

Jeste li znali da neke namirnice zapravo pomažu vašem telu bolje apsorbuje druge hranjive materije? Paradajz je jedna takva namirnica, prema Blanci Garcia, RDN, ekspertkinji za ishranu za Health Canal. Tačnije, mogu vam pomoći u apsorpciji gvožđa, minerala koji igra ključnu ulogu u stvaranju hemoglobina i mioglobina, proteina koji pomažu u prenosu kiseonika do mišića i organa po celom telu.

Pored liste dobrobiti paradajza, ovo voće to može postići zbog sadržaja vitamina C. Prema Nacionalnom centru za biotehnološke informacije, vitamin C može povećati unos gvožđa tako što ga skladišti u obliku koji vaše telo može lakše apsorbovati. Dobra vest o paradajzu je da jedna šoljica porcije sadrži skoro 27% vaše preporučene dnevne vrednosti ovog vitamina.

6. Vaše rane mogu brže zaceliti

Prema naučnim izveštajima, vitamin C — koji paradajz imaju u izobilju — potreban je za stimulaciju sinteze kolagena u koži. To čini paradajz odličnim dodatkom vašoj ishrani koji je zdrav za kožu.

“Vitamin C potreban je za stvaranje kolagena, proteina koji se nalazi u vezivnom tkivu i pomaže u zaceljivanju rana”, kaže Garcia. “Stalni unos vitamina C može pomoći vašem telu da brže zaceli kada se posečete, oporavljate od operacije ili imate ranu od pritiska zbog ležanja.”

Zapravo, studija o bolničkim pacijentima iz 2016. u International Journal of Surgery otkrila je da su ispitanici koji su uzimali dodatke vitamina C doživjeli “drastično” brže i bolje zaceljivanje “opsežnih i komplikovanih” rana, prenosi Poslovni.hr.

7. Neki ljudi mogu imati probavne smetnje

Paradajz nisu za svakoga. Ako na primer imate refluks, ovo voće može da podstakne vaše simptome, uzrokujući niz neprijatnih simptoma poput žgaravice, nadutosti ili probavnih smetnji. Zapravo, pacijenti intervjuisani za časopis Family Practice izjavili su da je i kuvani paradajz i sirovi paradajz pogoršalinjihove simptome.

“Svež paradajz pun je limunske i jabučne kiseline, koje imaju tendenciju povećanja želučane kiseline. Redovito uzimanje svježih rajčica dovodi do prekomjerne proizvodnje želučanog soka, što može pogoršati refluks kiseline”, kaže Nataly Komova, dijetetičarka stručnjakinja za fitness u JustCBD-u.

To ne znači nužno da uopšte ne možete jesti paradajz ako imate refluks, ali verovatno ćete morati da se držite malih količina i pratiti svoje simptome.

