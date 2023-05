Vrhunski sportisti ovim započinju jutro, prava bomba za imunitet!

Priprema ovog soka je izuzetno jednostavna i neće vam oduzeti mnogo vremena

Opšte je poznato da najbolji teniser sveta, Novak Đoković, izuzetno vodi računa o svojoj ishrani i zdravlju. Međutim, mnogi verovatno pojma nisu imali da on svaki svoj dan započne ispijanjem jednog posebnog napitka.

“Dobro jutro svima. Dakle, ovako ja započinjem svaki svoj dan. Najpre uzmem malo tople mineralne vode s limunom i limetom. Potom zavirim u frižideru, gde držim zelene stabljike celera. Njih ubacim u sokovnik za hladno ceđenje, kako bih dobio sok od celera”, rekao je svojevremeno Novak Đoković.

“Ovaj sok je pun minerala, soli i još neotkrivenih elementa koji čiste vašu jetru. Čini čuda, kako za mene i moju ženu, tako i za našu decu. Doduše, oni ga ne uzimaju čistog, već s dodatkom soka od krastavca ili jabuke”, otkrio je Novak.

Celer u sebi sadrži vitamine K, E, C i B. Bogat je kalcijumom i folnom kiselinom, a ima i snažno diuretičko dejstvo. Može se jesti sirov, ali ukoliko niste ljubitelji ukusa ovog povrća, možete napraviti i sok. Jednako dobro će uticati na organizam. A evo šta kaže nauka i sprovedena istraživanja. Zašto je celer tako dobar i zašto treba da se nađe redovno na vašem jelovniku:

Može da snizi krvni pritisak

Celer sadrži ftalid, jedinjenje koje smanjuje proizvodnju hormona stresa, opušta mišiće oko arterija i poboljšava cirkulaciju. Kalijum koji se nalazi u celeru će stabilizovati otkucaje srca i sniziti krvni pritisak.

Može da reguliše nivo holesterola

Jedinstveno jedinjenje butilftalid pomaže u održavanju normalnog nivoa holesterola, a to sve doprinosi dobrom radu srca.

Pozitivno utiče na probavu

Celer sadrži jedinjenje pod nazivom NBP koje poboljšava cirkulaciju creva.

Hidrira i pomaže u mršavljenju

Pored toga što je pun vode i vlakana, celer ima samo 10 kalorija i upravo to ga čini savršenim saveznikom vitke linije.

Pozitivno utiče na imunitet

Celer je prebogat vitaminom C, a upravo to celerov sok čini jednim od najboljih saveznika jakog imuniteta. Pored vitamina C, za očuvanje odbrambene moći organizma zaslužna je i supstanca kumarin.

Pozitivno utiče na kožu

U slučaju da imate problem sa aknama na licu, ili generalno problem sa kožom, potrebno je da redovno konzumirate sok od celera, jer bi on mogao da vam pomogne u borbi protiv ovih problema.

Priprema soka:

Možete da koristite samo celer, ali da bi sok bio boljeg ukusa, preporuka nutricionista jeste da u blender dodate i krastavac i jednu zelenu jabuku.

