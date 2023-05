Za šljive ste svi čuli, ali jedno južno voće je pravo blago za probavu!

Kivi je vrsta voća koja potiče iz planina i brda jugozapadne Kine. Sada se uzgajaju u mnogim drugim delovima sveta, uključujući Novi Zeland, koji je vrhunski proizvođač ovog popularnog voća.

Kivi imaju impresivan profil hranljivih materija. Izuzetno bogat vitaminom C, a samo 100 grama kivija dnevno obezbeđuje preko 80% prosečnih dnevnih potreba za vitaminom C. Vitamin C funkcioniše kao snažan antioksidans u telu, štiteći ćelije od oksidativnog oštećenja. Takođe je uključen u imunološ

Pored toga, kivi sadrži kalijum, bakar, vitamin K, folat i vitamin E, hranljivu materiju rastvorljivu u mastima koja ima antioksidativne efekte i igra važnu ulogu u zdravlju imuniteta. Kivi ima malo kalorija, proteina i masti, a dobar je izvor vlakana.

Koristi zdravlju za varenje

Kivi sadrži i nerastvorljiva i rastvorljiva vlakna. Studije pokazuju da kivi sadrži oko jedne trećine rastvorljivih i dve trećine nerastvorljivih vlakana. Rastvorljiva vlakna koja se nalaze u kiviju mogu biti od koristi regulaciji šećera u krvi i zdravlju srca i pomoći u održavanju zdravih crevnih bakterija, dok nerastvorljiva vlakna koja se nalaze u voću mogu pomoći u održavanju redovnog pražnjenja creva.

Vlakna koja se nalaze u kiviju mogu zadržati vodu i nabubriti više od drugih vrsta vlakana, kao što su vlakna jabuke i pšenične mekinje, što znači da je dobar izbor za poboljšanje konzistencije stolice i smanjenje vremena potrebnog hrani da prođe kroz vaš probavni sistem.

Zbog ovih kvaliteta, kivi može biti dobar izbor za ljude koji imaju zatvor. U stvari, studija na 79 ljudi sa hroničnim zatvorom pokazala je da je jedenje dva kivija dnevno tokom 4 nedelje pomoglo u poboljšanju konzistencije i učestalosti stolice i pomoglo u smanjenju naprezanja tokom pražnjenja creva.

Takođe, više učesnika je bilo zadovoljno tretmanom kivija u poređenju sa konzumiranjem ljuske psilijuma ili suvih šljiva. Tretman kivijem je takođe bio povezan sa najnižom stopom neželjenih nuspojava od tri tretmana.

