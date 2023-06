Znate li kojim ćete se namirnicama najlakše otrovati? Neke od njih vam nikada ne bi pale na pamet

Bezbednost hrane jedan je od najvažnijih faktora u očuvanju zdravlja ljudi. Međutim, čak i kada se strogo pridržavamo higijenskih standarda i pravila čuvanja hrane, postoji nekoliko namirnica koje se mogu brzo pretvoriti u otrovne, a njihovo konzumiranje može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. U nastavku ćemo navesti namirnice koje su najčešće povezane s trovanjem.

Pečurke

Pečurke su ukusne i zdrave namirnice, ali neke od njih su otrovne. Većina pečuraka koje se prodaju u prodavnicama hrane su sigurne za konzumiranje, ali ukoliko niste ekspert u prepoznavanju jestivih i otrovnih pečuraka, ne bi trebalo sakupljati ih prirodi ili kupovati na neproverenim mestima. Mnoge otrovne gljive mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, poput oštećenja jetre i bubrega.

Riba

Konzumiranje ribe bogate toksinima poput žive može uzrokovati ozbiljne probleme s mozgom i nervnim sistemom. Živa se nalazi u visokim koncentracijama u određenim vrstama ribe, poput tune i sabljarke. U malim količinama, živa neće naštetiti vašem zdravlju, ali prečesto konzumiranje ovih vrsta ribe može dovesti do nakupljanja toksina u vašem telu.

Pirinač

Pirinač može da sadrži arsen, koji je jedan od najotrovnijih elemenata u prirodi. Arsen se može nakupiti u tlu i vodi, i može se apsorbovati u pirinču tokom njegovog uzgoja. Previše izloženosti arsenu može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema, poput raka i oštećenja nervnog sistema.

Meso

Meso je hranjiva namirnica koju mnogi ljudi vole da jedu svakodnevno, ali može biti opasno ako se ne kuva ili skladišti pravilno. Meso koje nije dobro obrađeno može da sadrži bakterije poput salmonela ili e-coli, koje mogu dovesti do infekcija probavnog trakta. Ako se meso ne čuva na pravilan način, to takođe može dovesti do rasta bakterija i drugih mikroba.

Mleko

Mleko je česta namirnica u našoj ishrani, ali može postati opasno kada se ne čuva ispravno. Ako mleko ostane na sobnoj temperaturi predugo vremena, bakterije poput e-coli ili listerije se mogu razmnožavati, što može dovesti do infekcija probavnog trakta.

Agrumi

Iako su agrumi zdrave namirnice koje su bogate vitaminom C, kada se konzumiraju u velikim količinama, mogu uzrokovati trovanje. Agrumi mogu biti prenatrpani pesticidima, koji se mogu nakupljati u kori i pulpi voća. Previše konzumiranja pesticida može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema, poput oštećenja jetre i bubrega.

Mahunarke

Mahunarke su hranjiva namirnica koja se često koristi u pripremi hrane, ali ako se ne kuvaju ispravno, mogu postati otrovne. Mahunarke sadrže prirodne toksine poput lectina, koji se nalaze u semenkama i kori. Ako se mahune ne kuvaju dovoljno dugo ili se jedu sirove, mogu izazvati simptome poput mučnine, povraćanja i proliva.

Jaja

Jaja se često povezuju s rizikom od trovanja hranom jer su sklonija kontaminaciji salmonelom od drugih namirnica. Salmonela je bakterija koja se može naći u crevima životinja i ljudi, te se može preneti na jaja tokom procesa proizvodnje.

Ako se jaja ne skladište ispravno ili se ne pripreme na pravi način, bakterije poput salmonela mogu se razmnožavati, što može dovesti do ozbiljnih infekcija probavnog sistema. Simptomi trovanja salmonelom uključuju proliv, povraćanje, bolove u stomaku, groznicu i glavobolju. U nekim slučajevima, trovanje salmonelom može biti ozbiljno i zahtevati medicinsku pomoć, prenosi Klik.hr.

Da bi se smanjio rizik od trovanja salmonelom, važno je jaja čuvati u frižideru na temperaturi od 4°C ili manje, koristiti jaja koja su netaknuta i čista, i kuvati ih na pravilnoj temperaturi. Preporučuje se da se jaja kuvaju na temperaturi od najmanje 74°C, a pre konzumiranja proverite jesu li dobro kuvana. Takođe se preporučuje izbegavanje hrane koja sadrži sirova ili nedovoljno kuvana jaja, kao što su majonez, tartar sos, kolači ili kolači od sira, ako niste sigurni u način na koji su pripremljeni.

