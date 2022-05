Bićete najzgodnije na plaži: Ovaj napitak bukvalno ubija celulit

Treba vam nekoliko sastojaka!

Dolaze topliji dani, vreme kada mnogi počinju da razmišljaju o tome kako da skinu višak kilograma i zategnu se do leta. Zdrava ishrana i fizička aktivnost su svakako najbolji i najzdraviji način za to, ali jedan jeftin čaj mogao bi da ubrza sve to.

Ne samo što će ubrzati sagorevanje kalorija, ovaj čaj takođe pomaže da celulit bude manje vidljiv, a uz to je i sjajan za imunitet.

Evo šta vam je potrebno da ga napravite:

Dva decilitra vode

Kašika jabukovog sirćeta

Dve kašike limunovog soka

Kašika mlevenog đumbira ili komadić svežeg đumbira

Pola kašike meda

Priprema:

Stavite vodu da provri, dodajte đumbir, ostavite desetak minuta da stoji i procedite. Nakon toga dodajte ostale navedene sastojke i popijte.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.