Deo za pamćenje i učenje u mozgu formira se samo do 13. godine!

Istraživanje Univerziteta Kalifornija u San Francisku pokazuje da deo ljudskog mozga, koji je važan za pamćenje i učenje, prestaje da proizvodi nove ćelije oko 13. godine.

Otkriće koje je objavljeno u časopisu „Nejčer”, kako prenosi Tanjug, verovatno će dodatno zaoštriti raspravu o mogućnosti lečenja ljudskog mozga putem takozvane neurogeneze ili stvaranja novih ćelija mozga odnosno neurona.

Ranije se verovalo da hipokampus kod ljudi stvara neurone i u odraslom dobu, prenosi Si-En-En. „Ustanovili smo da je pojava neurogeneze u hipokampusu kod odraslih ljudi izuzetno redak fenomen”, rekao je Arturo Alvarez- Bajla, profesor neurohirurgije na Univerzitetu Kalifornija i jedan od autora studije.

Prema njegovim rečima, naučnici su na uzorcima pronašli određeni broj neurona za koje su utvrdili da su nastali u uzrastu do godinu dana, kao i one nastale između sedme i 13. godine. Međutim ne i one koji su nastali tokom odraslog doba.

