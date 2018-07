Devojačke grudi: 9 pitanja i odgovora lekara

Grudi (dojke) su u stvari žlezde (organi) karakteristični za ženski pol. Do početka puberteta muške i ženske grudi razvijaju se istovremeno i slično, a onda se muške grudi dalje ne razvijaju, dok se ženske grudi pod uticajem ženskih polnih hormona razvijaju i njihov razvitak se završava sa trudnoćom.

Navodimo odgovore na neka od pitanja koja sebi ili lekaru često postavljaju mlade devojke i žene:

1. Da li je moguće predvideti veličinu grudi koju će imati devojčica kad odraste, uzimajući u obzir genetiku?

– Odgovor je : “Najčešće da.“ Na primer, ukoliko je majka imala male grudi i malu telesnu masu, velika je verovatnoća da će i vaše grudi da budu takve. I u obrnutom slučaju, velika je verovatnoća da devojka ima velike grudi ako je takve imala i njena majka.

2. Da li vežbe mogu da pomognu da grudi budu veće?

– Odgovor je nejčešće ne. Ako ste nezadovoljni svojim grudima, pokušajte ojačanim grudnjacima da ih držite uspravno ili da izgledaju veće.

3. Da li grudi rastu u kasnim tinejdžerskim danima?

– Odgovor je pozitivan i svaka devojka se razvija drugačije, nekoj brže rastu grudi na početku, a nekoj u kasnim tinejdžerskim godinama ili čak ranim dvadesetim godinama.

4. Da li je normalno da dojke kod žene (devojke) budu različite veličine?

– Sasvim je normalno da jedna dojka bude veća od druge zato što se grudi razvijaju u različitim stopama.

5. Da li treba nositi manji grudnjak kako bi se usporio rast grudi?

– To da veličina ili zategnutost grudnjaka utiču na rast grudi zapravo je mit i ne treba ga ozbiljno shvatiti zato što to nije tačno. Geni i hormoni kontrolišu rast grudi, zato grudnjak treba da bude udoban kako se grudi ne bi pomerale ili odbijale previše.

6. Kako odrediti veličinu grudnjaka?

– Broj grudnjaka određujete tako što prvo izmerite obim grudi i obim tik ispod grudi i ta razlika predstavlja broj korpi. Ako je razlika manja ili jednaka jedinici, onda je korpa A, ukoliko je manja od 2, korpa je B, manja od 3 korpa je C i tako dalje. Prema obimu leđa, grudnjaci imaju veličinu od 75 do 105, a prema obimu grudi A, B, C, D.

7. Da li sportski grudnjak može da bude prvi dobar grudnjak?

– Trenutak kada devojka treba da kupi svoj prvi grudnjak sam po sebi je poseban događaj. Preporučuje se za početak sportski grudnjak koji sprečava da se grudi mnogo kreću (šetaju) jer grudnjak sam po sebi ima obli oblik.

8. Zašto neke devojke imaju dlake oko bradavica?

– Zbog genetike i viška hormona neke devojke su više dlakave u odnosu na druge pa shodno tome može da se desi da dlake obuhvataju područje i oko bradavica. Ako želite da ih uklonite, možete pokušati depilacijom ili nekom drugom opcijom (laserom), naravno u dogovoru sa svojim lekarom.

9. Da li bol u grudima predstavlja medicinski problem?

– Do bola u grudima dolazi kada one počnu da se razvijaju, prilikom predmenstrualnog sindroma (PMS) koji može dovesti i do grčeva, glavobolje i promene raspoloženja. Sve ovo treba da prestane kada menstruacija počne. Ono što je bitno jeste da sami znate šta je za vas normalno i da razgovarate sa roditeljima ili svojim lekarom o nepoželjnim promenama (jaki bolovi ili neprestani bolovi).