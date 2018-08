Divno mirišu, ali vas mogu odvesti čak i u bolnicu

Eterična ulja nisu rastvorljiva u vodi i dobijaju se iz različitih delova biljaka procesom destilacije. Etirična ulja imaju dejstvo kako na psihičko tako i na fizičko zdravlje čoveka, pri čemu osim što lepo mirišu, imaju i lekovito svojstvo. Eterična ulja se od davnina koriste za osvežavanje i poboljšanje raspoloženja, ali i za lečenje nekih bolesti i tegoba.

Ipak, ne mora da znači da je sve što je prirodno i 100% zdravo za svakoga.

Kao primer takve pogrešne prakse navodi se neprijatno iskustvo jedene žene u Americi. Ona je različita eterična prirodna ulja koristila za „lečenje“ različitih tegoba da bi na kraju završila u bolnicu sa ozbiljnim osipom na telu i ozbiljnom alergijskom reakcijom.

Ljudi širom sveta nisu svesni da iako je reč o prirodnim proizvodima, oni mogu naneti štetu pojedinim osobama. Kao upozorenje može se navesti podatak da je prodaja eteričnih esencijalnih ulja, samo u Americi, porasla za 38% u prošloj godini. S obzirom na to da se potrošnja eteričnih ulja samo u Americi procenjuje na oko milijardu dolara, ne može se reći da su ovi proizvodi što se prodaje, konkurencije, kvaliteta i cene tiče zanemarljivi u trgovini. Ovaj iznos ne obuhvata na desetine miliona dolara prometa putem interneta i društvenih mreža jer se često na blogovima pojavljuju osobe koje preporučuju upotrebu navedenih ulja skoro za sve namene, uglavnom bez nadzora i zvanične evidencije.

Stručnjaci navode da bi dalji rast prodaje eteričnih ulja van kontrole zvaničnih zdravstvenih ustanova ozbiljno ugrozio zdravlje mnogih korisnika pa se zato njihova upotreba ne preporučuje bez savetovanja sa lekarom.

Poznato je da su se eterična ulja koristila za negu i lečenje čak hiljadu godina pre Hrista. Danas je njihova primena uz razne dodatke široka, što potvrđuje sve veći broj istraživanja.

Jedna nedavna studija sa 300 učesnika pokazala je da ulje od smeše đumbira, jaja i peperminta pomaže prilikom mučnine nakon operacije. Pokazalo se i da ulje lavande smanjuje stres i rizik od anksioznosti, a da čajevo ulje i ulje origana pomaže u slučajevima pojave peruti i gljivica. Neki proizvođači preterivali su sa pohvalama za svoje proizvode pa su dobili upozorenje od zvaničnih institucija zbog tvrdnji da njihova ulja mogu lečiti sve, od herpesa do ebole.

Često slabo informisani korisnici na internetu budu žrtve zloupotrebe. Istraživanje pokazuje da je od 2013. godine do danas zabeleženo 229 slučajeva ozbiljnog osipa i anafilaktičnog šoka samo u slučajevima lečenja vaginalnih infekcija eteričnim uljem.

Istraživači navode da treba znati da su kvalitetna eterična ulja veoma efikasna i bezbedna ako se pravilno upotrebljavaju za niz zdravstvenih problema i tegoba. Međutim, trenutno ima dosta dezinformacija oko njihovog korišćenja tako da se njihova primena dovodi u pitanje.

Iako neki proizvođači navode da se eterična ulja mogu bez posledica progutati, to se ipak ne savetuje jer ona mogu u kombinaciji sa lekovima da uzrokuju alergijsku ili toksičnu reakciju. Čak i male količine (nekoliko progutanih kapi dnevno) mogu izazvati zamor ili glavobolju, dok veće količine određenih ulja mogu dovesti do oticanja grla, povraćanja i ubrzanog rada srca. Takođe, ulje eukaliptusa sadrži fenol, koji može da nadraži respiratorni trakt ukoliko se udiše pa se zato ne preporučuje za decu i trudnice. Za trudnice čak i ulja koja se koriste za kožu mogu uticati na bebu, dok ukoliko se uzimaju kao napitak, može dovesti do pobačaja.

Mnoga eterična citrusna ulja koja se koriste za kožu mogu izazvati opekotine ako su izložena UV zračenju. Taj broj je mali i iznosi samo 0,0772% kod korisnika. Međutim, alergijske reakcije su dosta češće i prisutne su svakodnevno kod skoro svih tipova eteričnih ulja.

Na kraju, korišćenje eteričnih ulja ipak se preporučuje zbog niz potencijalnih dobrih efekata, ali se isto tako preporučuje prvo savet sa lekarom a zatim i čitanje etikete, za koje namene se ulja koriste kao i doza primene, pa tek onda korišćenje.