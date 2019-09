Estetski tretmani nose užasne rizike

Opterećenost lepotom nije nepoznanica u današnjem svetu. Sve više žena i muškaraca spremni su zbog sopstvenog izgleda na skoro sve operacije i tretmane. Ego koji takve osobe poseduju, a sve zbog ličnog izgleda, vodi često do mentalnog poremećaja, ali i do ozbiljnih zdravstvenih problema.

FDA (Američka agencija za hranu i lekove) upozorava na opasnost od ubrizgavanja kožnih punila koja se koriste u kozmetičke svrhe. Ovaj rizik sobom nosi moguće ubrizgavanje punila u krvne sudove na licu – može doći do ozbiljnih komplikacija. Injekcija na licu koja se daje kao kožno punilo može dovesti do blokade koja ograničava dotok krvi u tkiva, a može da se desi i da to tkivo ode na drugu stranu, pri čemu dolazi do još većeg rizika, i to od moždanog udara, problema sa vidom, slepila, oštećenja kože…

Kožno punilo se prvenstveno odobrava za lečenje bora ili poboljšanje izgleda obraza ili usana.

FDA na osnovu analize studija navodi da problemi vezani za primenu injekcija facijalnog punioca mogu da se jave između obrva, obrva i nosa, na čelu i oko očiju, i zbog toga je potrebno da proizvođači facijalnog punila imaju deklaraciju o svom proizvodu i da navedu moguće opasnosti od slučajnog ubrizgavanja u krvne sudove.

Zbog svega ovoga potrebno je da pacijent prethodno razgovara sa svojim lekarom kako bi bio upoznat sa svim mogućim rizicima.

Sa druge strane, važno je i raspitati se o lekaru i njegovim iskustvima u ubrizgavanju mekih tkiva, jer samo lekari sa odgovarajućom obukom i velikim iskustvom treba da rade ovaj posao i da budu upoznati sa krvnim sudovima pacijenata – anatomijom, jer je ona različita odnosno može da varira između ljudi, navodi se izveštaju FDA.

Kao zaključak navodi se maksimalna informisanost pacijenata i doktora o eventualnim posledicama tretmana (intervencije) zbog „lepote“.

Napomene

Mi kao laici podsećamo na dve vrste zdravstvenih rizika :

1. Da „loš“ kozmetičar ili lekar koji vrši punjenje delova lica „kožnim punilom“ loše i nestručno to uradi pa „ispravno punilo“ ubrizga na pogrešno mesto.

2. I dobar praktičar (lekar ili kozmetičar) može lošim ili neispravnim punilom da nanese zdravstvene probleme korisniku.

Zato upozoravamo da svako kozmetičo „ispravljanje“ lica veštačkim punilima predstavlja izvestan zdravstveni rizik pa zato treba, ako to već želite da uradite, da rad proverite stručnom licu a da kožna punila budu zvanično odobrena za upotrebu i da su od proverenih proizvođača sa dogovarajućim rokom upotrebe.