Zašto majka treba da pevuši bebi?

Najnovija analiza pokazuje da tih majčin glas ili pevanje bebi, a naročito prevremeno rođenoj, može pomoći da beba lakše i smirenije diše.

Analiza je zasnovana na više od deset kliničkih ispitivanja o glasovnim uticajima roditelja na prevremeno rođene bebe tokom boravka na intenzivnoj nezi u porodilištu.

Najveći broj istraživanja bio je usmeren na majčino pevušanje bebi. Neka istraživanja koristila su i snimak glasa majke. Poznato je da bebe prepoznaju glas majke po rođenju, ali se za prevremeno rođene bebe u to sumnjalo, jer su one poslednje mesece trudnoće umesto u materici provele van nje, a tada bebe najviše osluškuju majčin rad srca kao prvi zvuk koji čuju. Upravo taj rad majčinog srca pravi je bubanj koji bebe čuju, i to je prva muzika za koju se vezuju.

Nedostatak tog zvuka kod prevremeno rođenih beba, prema istraživanjima, može se nadoknaditi tihim majčinim glasom koji treba da bude prepoznatljiv, jednostavan i još je bolje ako se bebi pevuši uz prost predvidljivi ritam sa periodičnim zatišjima.

Poznat glas može biti i glas oca, a ne samo majke, štaviše, uspavanke oba roditelja pomažu u smirivanju pulsa bebe, kao i za lakše i smirenije disanje. Takođe, primećeno je i da pevušanje prevremeno rođenoj bebi snižava nivo stresa oba roditelja, tako da ova takozvana muzička terapija ima pozitivan uticaj i na bebu i na roditelje.

Rezultati 14 kliničkih istraživanja sa preko 1000 prevremeno rođenih beba pokazali su jasan pozitivan uticaj pevušanja majke svojim bebama. Budući da su bebe neurološki nezrele, ovo je bitno jer im eventualna neprikladna stimulacija može naškoditi.

Zbog svega navedenog, u mnogim zemljama se za prevremeno rođene bebe i savetuje muzička terapija. Ta terapija ne mora da bude tradicionalna uspavanka roditelja, već može i njihova omiljena muzika u blažoj formi.

I tih osećajan glas bez muzike može pomoći bebi kao najbolji lek za povezivanje sa roditeljima, a i samim roditeljima za niži nivo stresa i povezivanje sa bebom.