I Vi plačete dok seckate luk? Rešenje postoji…

Ko god da je spremao jelo sa crnim lukom ili crvenim lukom, zna da seckanje luka dovodi do suznih očiju. Pojava je poznata, a razlog mnogima nepoznat pa zato novo istraživanje donosi podatke o razlozima za suzne oči tokom seckanja luka.

Razlog za suzne oči je sumpor koji se nalazi tlu i koji luk apsorbuje. To su u stvari sumporna jedinjenja koja čuvaju luk od štetočina, klica i bakterija. Kada se luk iseče, oslobađaju se sulfoksidi i enzimi koji reaguju sa vazduhom i stvarju gas. Taj gas dolazi do očiju koje su osetljive i tada one počinju da suze: oči taj gas registruju kao strano telo koje ih ugrožava.

Skup živaca koji se nalazi u očima registruju sve što je potencijalno štetno za oči i na svaki agresivni gas ili strano telo oči suzama pokušavaju da ga se oslobode. Različite vrste luka imaju i različitu koncentraciju lučkog enzima pa samim tim i oči različito reaguju na njih. Takođe, neki ljudi su osetljivi, a neki manje osetljivi na navedeni gas.

Međutim, bez obzira na nivo osetljivosti, istraživači smatraju da luk ne predstavlja bilo šta što može štetiti očima. Osim iritacije i suza, luk je bezbedan, bez poznatih kratkoročnih i dugoročnih posledica za oči.

Savetuje se svim oseljivim osobama sa ovim problemom da luk seckaju u vodi ili pod mlazom vode iz česme, odnosno da koriste pri seckanju providne zaštitne naočare ili kapi za oči radi manje iritacije.