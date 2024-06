Izvor su infekcija i gljivica: Ova 4 dela tela mora te prati svako veče, a na jedan retko ko obraća pažnju

Higijena je neophodna za održavanje dobrog zdravlja, a ove delove tela treba oprati spavanja.

Neki delovi tela zahtevaju više pažnje i važno je da se peru svako veče, pre spavanja. Doktori su objasnili o kojim delovima tela je reč i zašto je neophodna redovna higijena, piše Najžena.

1. Stopala

Prema dr Tomu Birnackiju, američkom podologu (stručnjak za probleme sa stopalima), neprijatan miris stopala i gljivice mogu da prežive samo ako na njima ima mrtve kože, ali i ako je koža vlažna. Šta možete da uradite? Operite ih svako veče sapunom i vodom. Ako to ne učinite, rizikujete da dobijete infekciju noktiju i gljivice. Važno je da dobro operete stopala, ne samo da ih stavite pod vodu, obratite pažnju da istrljate sapunom pete i razmak između prstiju.

2. Jezik

Većina ljudi opere zube, ali jezik retko ko pere. Obavezno operite i jezik. On može biti izvor lošeg zadaha, ali i savršeno mesto za razvoj bakterija. Te iste bakterije, ako ih se ne rešimo, mogu da izazovu probleme sa zdravljem usne duplje. Većina četkica ima deo za čišćenje jezika na poleđini, pa ga koristite. A možete i mekanom četkicom za zube.

3. Iza uva

Do infekcije može doći ako redovno ne perete kožu iza uva, a to je upravo ono što mnogi zanemare. Dr Sandra Hadž navodi da se iza uva nalaze žlezde koje luče mnogo ulja, a može da se nakuplja i znoj. To dovodi do razvoja bakterija koje mogu izazvati neprijatan miris. Pre spavanja, kada se umivate, temeljno operite to područje sapunom i vodom.

4. Ispod pazuha

Baš kao i vaša stopala, vrlo je lako primetiti kada treba oprati područje ispod pazuha. Dr Vagas Ahmad Butar, porodični lekar, kaže da se zbog znoja u tom području mogu razviti bakterije koje stvaraju infekcije. Naravno, upotreba dezodoransa će pomoći da lepo mirišete, ali vas neće osloboditi prljavštine. Mesto ispod pazuha istrljajte toplom vodom i sapunom svake večeri, pre spavanja.

