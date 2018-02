Kada treba, a kada NE treba piti vodu?

Kažu da je dobro piti što više vode, ali da li to znači da je treba piti ujutru na prazan želudac, tokom jela ili pre spavanja? Evo šta kažu stručnjaci.

Mnogi dijetetičari smatraju da velika čaša vode pre jela ili tokom obroka može da vam pomogne da jedete manje i izgubite kilograme. Objašnjenje je logično — voda može da vam stvori osećaj sitosti, a vi ćete izbeći prejedanje.

Gledano iz drugog ugla, pojedini eksperti iz oblasti ishrane zagovornici su mišljenja da vodu nije dobro konzumirati uz obrok, već tek nakon što završite sa jelom.

Razlog je što voda razređuje želudačnu kiselinu, remeti se njena pH vrednost koja je potrebna za razgradnju i apsorpciju hrane. Samim tim se usporava varenje, zbog čega se mogu javiti mnogi probavni problemi i nadutost.

„Ispijanje vode odmah nakon jela ima tendenciju razređivanja želudačnih sokova, razređuju se enzimi koji su bitni za probavu. To zna da rezultira manjim izlučivanjem probavnih enzima, a to može dovesti do gorušice i kiseline u želucu“, objašnjava doktorka Anja Sud.

Pa, kada bi zapravo trebalo da pijete vodu i zašto?

— 2 čaše vode ujutru čim ustanete kako biste aktivirali rad unutrašnjih organa,

— 2 čaše vode trideset minuta pre jela za bolje varenje,

— 1 čaša vode pre samog odlaska na tuširanje da biste izbegli podizanje krvnog pritiska,

— 1 čaša vode pre odlaska u krevet — pomaže u sprečavanju moždanog i srčanog udara.

— lakše i brže gubljenje suvišnih kilograma,

— ubrzavanje metabolizma, povećanje nivoa energije,

— poboljšanje koncentracije,

— izbacivanje toksina,

— koža postaje hidrirana, sjajna i glatka.

(Izvor: B 92, Sputnjik)