Kako se brzo rešiti podočnjaka: Trik sa limunom i narandžom provereno pomaže

Razni faktori u svakodnevnom životu uzrokuju stres, bilo da je to posao, porodica, obaveze ili slično. Ali, stres je uzrok i raznih drugih problema kao što je nesanica i pad imuniteta, a kada patite od nesanice i stresa pojavljuju se podočnjaci. Ako se svakodnevno budite s podočnjacima ispod očiju, dodavanje ovog jednog sastojka u vašu noćnu i jutarnju rutinu rešit će taj problem, a to je – vitamin C, prenosi msn.com.

Šta je vitamin C i kako on deluje?

Vitamin C je antioksidant koji poboljšava imunitet i leči razne zdravstvene probleme. Naše telo ne proizvodi vitamin C, ali on se nalazi u raznim namirnicama kao što su krompir, paradajz, brokoli i naravno, naranča i limun.

Kako biste se rešili svojih podočnjaka sve što treba da uradite je da iscedite malo limunovog ili narandžinog soka na vatu. Zatim ujutru i uveče vatom utrljajte sok na podočnjake i vaša koža biće osvežena i vaši podočnjaci će nestati. Ne samo da ćete se rešiti podočnjaka, već će i vaša koža će biti mekana i usporićete starenje i nastanak bora.

Upozorenje

Veoma je bitno da nakon što nanesete sok ne izlazite na sunce jer bi citrusno voće, ali neko povrće poput celera mogu izazvati stanje osetljivosti kože izazvano suncem poznato kao fitofotodermatitis. Stanje se javlja kada sok od voća kao što su limete, limuni, pomorandže, grejpfrut, celer, šargarepa, smokva, peršun, pastrnjak, dođu u kontakt sa kožom i na njoj nastaju fleke ili u težim slučajevima opekotine sa plikovima.

