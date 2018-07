„Kese“ ispod očiju – znak za uzbunu?

Kesice ispod očiju – blagi otok ili nabori ispod očiju – česta su pojava kod starijih, ali i kod mladih osoba.

Sa starenjem, tkiva oko očiju slabe, uključujući i neke mišiće koje podržavaju kapke. Normalna masnoća koja pomaže očuvanju očiju može se potom pomeriti u donje kapke, što dovodi do toga da kapci izgledaju opušteno. Tečnost se može akumulirati u prostoru ispod, dajući otok.

Kese ispod očiju obično su kozmetička briga i retko znak ozbiljnog zdravstvenog stanja.

Kućni lekovi, kao što su hladne obloge, mogu pomoći u poboljšanju izgleda u takvim slučajevima. Ako su kesice i nabori ispod očiju veliki i deluju uznemirujuće, operacija kapaka može biti jedna od opcija.

Simptomi ispod očiju

Blagi otok

Sjajna ili labava koža

Tamni krugovi

Kada do doktora?

Možda vam se ne dopada kako izgledaju, ali kese pod očima su obično bezopasne i ne zahtevaju medicinsku negu. Pitajte svog doktora ako je otok veliki, uporan, bolan, svrbi ili je crven.

Vaš doktor će proveriti da se ne radi slučajno o bolesti štitne žlezde, infekciji ili alergiji. Može vas uputiti specijalisti oftalmologu ili plastičnom hirurgu.

Uzroci

Dok starite, struktura tkiva i mišići koji podržavaju vaše kapke – slabe. Koža može početi da pada, a mast koja je normalno ograničena na područje oko oka može se pomeriti u područje ispod očiju. Takođe, prostor ispod očiju može nagomilati tečnost, čineći da je oko opušteno ili otečeno.

Nekoliko faktora uzrokuje ili pogoršava ovaj efekat:

Zadržavanje tečnosti, naročito nakon buđenja ili posle slanog obroka

Nedostatak sna

Alergije

Pušenje

Nasledni faktor

Način života i kućni lekovi

Koristite hladne obloge. Dok sedite, nanesiti vlažnu krpu na kožu ispod i oko očiju nekoliko minuta koristeći blagi pritisak.

Smanjite količinu tečnosti pre spavanja i smanjite so u ishrani.

Ne pušite. Pušenje može pogoršati problem kesica ispod očiju.

Naspavajte se. Za većinu odraslih poželjno je sedam do devet sati spavanja.

Spavajte sa malo podignutom glavom. Može vam pomoći dodatni jastuk ili podignut gornji deo dušeka. Ovo pomaže u sprečavanju nagomilavanja tečnosti oko očiju.

Smanjite simptome alergije. Izbegavajte alergene kada je to moguće. Isprobajte lekove protiv alergije. Probajte da promenite šampon za kosu, sapun, dezodorans ili šminku.

Koristite kozmetiku da biste pokrili bore ili tamne krugove.

Pitanja za doktora

Priprema spiska pitanja pomoći će vam da maksimalno iskoristite svoje vreme kod doktora:

Šta verovatno prouzrokuje simptome?

Da li je stanje privremeno ili hronično?

Koji tretman preporučujete?

Koliko će koštati tretman?

Koji rezultati se mogu očekivati?

Mogu li učiniti bilo šta kod kuće kako bih poboljšao simptome?

Ne oklevajte da postavljate druga pitanja doktoru.

Šta očekivati od doktora?

Lekar će vam verovatno postaviti nekoliko pitanja:

Kada ste prvi put primetili nabore i kese ispod očiju?

Da li su simptomi kontinuirani ili povremeni?

Šta poboljšava simptome?

Šta pogoršava simptome?

Tretmani

Kesice ispod očiju ne zahtevaju specifičan tretman. Kućni tretmani i način života mogu pomoći u smanjenju ili uklanjanju oteklih očiju.

Medicinski i hirurški tretmani takođe su dostupni ako ste zabrinuti zbog otoka ispod očiju.

Lekovi

Ako mislite da je otok pod očima uzrokovan alergijom, pitajte doktora o lekovima za alergiju.

Terapije

Različiti tretmani protiv bora koriste se za poboljšanje izgleda zbog kesica ispod očiju: laserski rezovi, hemijski piling i silikonska punila, što može poboljšati ton kože, zategnuti kožu i podmladiti izgled.

Hirurgija

U zavisnosti od toga šta uzrokuje kesice ispod očiju, operacija kapaka može biti opcija lečenja. Tokom operacije hirurg uklanja višak masti kroz rez u prirodnom grebenu gornjeg kapka ili unutar donjeg kapka. Postupak se obično radi kao ambulantna procedura.

Osim ispravljanja vrećica ispod očiju, operacija može popraviti:

Kesice ili nabubrele gornje kapke Prekomernu kožu gornjeg kapka koja ometa vid

Prekomernu kožu na donjim očnim kapcima

Razgovarajte sa svojim doktorom o neželjenim dejstvima operacije kapaka – suve oči, suzne oči, bol, otok, modrice i zamućeni vid, ili o mogućim komplikacijama.