Koristite li šampon za suvo pranje kose? Lekar upozorio na njegovu štetnost, posledice mogu biti ozbiljne

Suvi šampon je uvek spas u poslednjem trenutku kada vam je potrebna čista kosa, a žurite. Međutim, nepravilna upotreba ovog proizvoda može na kraju učiniti više štete nego koristi, posebno ako ne uklonite ostatke kada konačno operete kosu.

Dr. Abdulaziz Balvi, Elithair-ov vodeći hirurg za kosu, upozorio je koliko suvi šampon zapravo može biti štetan i otkrio koliko često možete da ga koristite bez rizika od gubitka kose.

Stručnjak je za Express rekao da je najveći problem sa suvim šamponom njegov potencijal da začepi folikule dlake, iritira kožu glave i spreči rast kose.

Većina suvih šampona sadrži sastojke poput talka i silicijum dioksida koji apsorbuju ulje iz kose. Ako predugo sede na vašem skalpu ili se nakupe, formiraju sloj koji začepljuje folikule dlake.

Suvi šampon može izazvati upalu

Osim toga, prečesta ili nepravilna upotreba suvog šampona može da iritira kožu glave, što utiče na zdravlje kose. Hemikalije u ovom šamponu mogu isušiti kožu glave i apsorbovati prirodna ulja glave.

„Folikulitis se može javiti kada je skalp iritiran i folikuli dlake su začepljeni. Tada se folikuli dlake upale, uzrokujući njihovo slabljenje i smanjenje“, objasnio je dr Balvi.

„Ako se folikuli dlake smanjuju, to utiče na ciklus rasta dlake, koji se prerano završava i kosa postaje tanja. Jedini način da se to preokrene je lečenje upale vlasišta“, otkrio je on.

Kako bezbedno koristiti suvi šampon

Da biste izbegli nepotrebno nakupljanje, suvi šampon treba koristiti samo dva do tri puta nedeljno. A kada se tuširate, redovno perite kosu šamponom za dubinsko čišćenje kako biste bili sigurni da vam je vlasište dobro oprano i da se ostaci suvog šampona ne nakupljaju tokom vremena.

Ne morate nanositi puno suvog šampona. Umesto toga, fokusirajte se na koren kose i izbegavajte direktno nanošenje na kožu glave. Odabir suvih šampona označenih kao neporozni može biti prikladniji za osobe sa osetljivim skalpom.

