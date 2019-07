Laktovi su vam grubi i suvi: Imamo sjajan trik da koži vratite mekoću (foto)

Gruba koža na laktovima zahteva jako veliku pažnju: često ostane suva, ali i potamni usprkos hidratantnom losionu za telo i uljima. Osim toga, na laktovima se gotovo uopšte ne sakuplja masnoća.

Laktovi su predodređeni da budu hrapava i suva područja našeg tela, međutim uz jedan jednostavan trik vratićete im mekoću.

To get rid of dark elbow is important to use lemon twice a week which will lightens your dark spots and also take off the dead skin.# beauty assured pic.twitter.com/P95UOaQSWi

— Free astuces (@AstucesFree) May 28, 2019