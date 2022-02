Najbolja hrana za rast kose: Jedite ovo i imaćete gustu i sjajnu kosu o kojoj sanjate

Širok spektar faktora koji utiču na rast i kvalitet kose, od genetike preko hormona do ishrane. Dakle, ako želite zdravu kosu krenite korak po korak, počevši od onoga što jedete.

„Hrana za optimalno zdravlje i zdrava kosa idu ruku pod ruku“, kaže Samanta Kaseti, stručnjak za ishranu.

„U oba slučaja, unos dovoljno proteina uz istovremeno fokusiranje na zdravu biljnu hranu pomoći će vam da dobijete hranljive materije, antioksidante i antiinflamatorna jedinjenja vezana za zdraviju kosu.

Drugim rečima, ishrana koja je raznolika i bogata vitaminima i mineralima iz namirnica koje pomažu u rastu kose će vam dati najbolju priliku da izbegnete gubitak kose povezan sa nedostatkom hranljivih materija.

Do sada je već utvrđena koja je hrana najbolja za rast kose.

1. Jogurt

U grčkom jogurtu ćete pronaći proteine i gvožđe, što ga čini idealnom hranom za rast kose. Kaseti preferira kefir, opciju za piće, koju možete upariti sa redovnim doručkom za dodatnu energiju i hranljive materije koje će vam pomoći da vaša kosa raste i ostane zdrava.

2. Jagode

Šolja jagoda ima više od dnevnog unosa vitamina C. Ovaj nutrijent je potreban za formiranje kolagena, koji je glavna komponenta vaše kose. Stavite bobičasto voće na jogurt za doručak bogat hranljivim sastojcima koji takođe sadrži više od jedne ključne hranljive materije za rast kose.

3. Prokelj

Prokulice imaju različite nutritivne prednosti koje ih čine sjajnom hranom za rast kose. Šolja prokelja zadovoljava vaše dnevne potrebe za vitaminom C. Vitamin C pomaže u formiranju kolagena, kao i u apsorpciji gvožđa iz biljaka. Takođe je antioksidant koji se bori protiv oksidativnog stresa. Dakle, vitamin C ima višestruke uloge u održavanju zdrave kose.

4. Jaja

Jaja su jedan od najpristupačnijih izvora proteina, a takođe su odlična za vašu kosu. Jedno jaje sadrži 6 grama proteina, plus biotin, oba poznata po svom potencijalu za podsticanje rasta kose.

5. Tuna

Uživajte u 20 punih grama proteina kada pojedete samo jednu porciju tunjevine od 85 g. To je oko 40 procenata vaše preporučene dnevne vrednosti. Proteini su neophodna hrana za rast kose, a konzervirana tunjevina je pogodan izvor proteina koji treba imati pri ruci.

6. Crveno meso

Govedina, jagnjetina, džigerica — za ogromnu većinu ljudske populacije crveno meso je superhrana za kosu. Crveno meso sadrži najveći procenat bioraspoloživog gvožđa u procentima od bilo koje druge hrane. Pored toga, postoji ogromna količina biotina, B kompleksa i cinka koji svi imaju ulogu u održavanju zdravlja i najvećeg volumena vaše kose, piše Lepa i srećna.

