Nije mit: starenje se može „nadmudriti“

Proces starenja je neminovan bez obzira na to koliko se trudili da ga sakrijemo ili usporimo.

Veliki broj osoba raznim preparatima, bilo prirodnim ili veštačkim, kao i raznim operacijama – želi da uspori starenje i sakrije svoje godine. Međutim, starenje ne zahvata samo spoljašni izgled čoveka već ceo organizam bez presedana.

Ono što sve nas, a naročito naučnike, najviše fascinira – jesu osobe koje su u svojoj devedesetoj godini i dalje u veoma dobroj zdravstvenoj i psiho-fizičkoj kondiciji. Njihova energija za aktivnosti poput plesa, vožnje auta, šetnje ili trčanja bez upotrebe pomagala vredna je divljenja. Takođe, i njihovo pamćenje, pisanje, čitanje i razumevanje, kao i refleksi, s obzirom na godine takođe su za svako poštovanje.

Dosadašnja istraživanja pokazala su da se sa razvojem medicine povećava se i životni vek. Očekuje se da će se samo u Americi do 2040. godine broj osoba starijih od 85 godina utrostručiti (oko 14,6 miliona). Međutim, postavlja se pitanje koliko njih će biti samostalno i nezavisno od pomoći drugog lica. Uzroci samostalne i nezavisne dugovečnosti po naučnicima jesu: genetika sa 20% do 30% udela, dok način života ima 70% do 80% uticaja.

Takvi podaci nisu iznenađenje jer je poznato da zdrave životne navike iz mlađih dana pozitivno utiču na dugovečnost i dobro zdravlje i u poznim godinama.

