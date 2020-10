Nikad ne perite lice tokom tuširanja!

Za većinu ljudi, tuširanje uključuje pranje tela od glave do pete. Mada je to najlakši način da se operete, doktori preporučuju da tokom tuširanja preskočite jedan deo tela, a to je lice.

Dermatolozi navode da je lice jedan od najosetljivijih delova vašeg tela, zbog čega je veoma važno da ga vrlo pažljivo operete. Ako ste neko ko voli da se tušira izrazito toplom vodom, preskočite svoje lice, jer vrelina može da nanese dugoročnu štetu vašoj koži.

„Vruća voda i topla isparenja šire krvne sudove i kapilare, zbog čega se na koži javlja crvenilo. Tako rizikujete da dugoročno pogoršate njen izgled, a u najgorem slučaju izazovete rozaceu“, izjavila je za magazin Mari Kler doktorka Rejčel Nazarijan iz Švajger dermatološke grupe.

Veoma topla voda takođe može da previše osuši vaše lice, jer ona defakto isisava zaštitnu mast vaše kože, što na kraju može dovesti do prerane pojave bora zbog smanjenja nivoa prirodne vlažnosti kože lica.

Postoji, međutim, način da sačuvate lepotu vaše kože, a da ipak operete lice tokom tuširanja. To ćete postići ako se ne tuširate duže od 10 minuta i isključivo perete lice mlakom ili blago hladnom vodom.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.